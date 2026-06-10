FOTO Tůma prichytený v posteli s... Aká krajina, taký Hugh Hefner!

BRATISLAVA - Nela musela ísť bokom! Herec Filip Tůma veľmi dobre vie, že smiech lieči. A keď sa k tomu pridá partia skvelých kolegov, zvykne niečo skutočne zábavné.
Na zábere pózuje Tůma pod perinou v spoločnosti hereckého kolegu Filipa Šebestu a jedného z režisérov úspešného seriálu Dunaj, k vašim službám Petra Hofericu. Trojica si evidentne robí srandu sama zo seba, no výsledok vyzerá ako scéna vystrihnutá z luxusného sídla legendárneho zakladateľa Playboya.
Celú situáciu navyše podčiarkuje aj vtipný nápis na fotografii: „Aká krajina, taký Hugh Hefner.“ Pri pohľade na záber sa tak človek neubráni úsmevu. Kým legendárny zakladateľ Playboya sa obklopoval krásnymi ženami, Tůma je o čosi skromnejší... pokojne si vystačí aj s dvojicou svojich kolegov.
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