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História siamských dvojčiat na území Slovenska a Československa: Zázraky medicíny aj tragické príbehy!

Na archívnej snímke z 28. marca 2000 doktor a matka po náročnej, 11-hodinovej operácii, kedy sa podarilo oddeliť siamské dvojčatá z Rožňavy Zobraziť galériu (3)
Na archívnej snímke z 28. marca 2000 doktor a matka po náročnej, 11-hodinovej operácii, kedy sa podarilo oddeliť siamské dvojčatá z Rožňavy (Zdroj: TASR - Vladimír Benko)
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TASR

BRATISLAVA - V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave sa v utorok (9. 6.) úspešne narodili siamské dvojičky. Ide o dievčatá zrastené panvami.

Výskyt siamských dvojčiat na Slovensku a v bývalom Československu je zriedkavý jav. Pozrite si chronológiu dostupných údajov o takýchto prípadoch.

január 1878

Pravdepodobne najstaršie siamské dvojčatá na území bývalého Československa boli Růžena a Jozefa Blažkové, zrastené chrbtom v oblasti panvy. Růžena nečakane otehotnela a na jar 1910 porodila zdravého syna Františka, ale nikdy neprezradila otca dieťaťa. Zomreli vo veku 37 rokov, Jozefa polhodinu po svojej sestre, ktorá podľahla zápalu pľúc.

Sú to dievčatá a sú zrastené panvami: Lekári prezradili prvé DETAILY o siamských dvojčatách Prečítajte si tiež

Sú to dievčatá a sú zrastené panvami: Lekári prezradili prvé DETAILY o siamských dvojčatách

19. december 1980

V nemocnici v Hradci Králové úspešne operovali siamské dvojčatá Michala a Tomáša. Chlapci boli zrastení hrudnou kosťou, v oblasti pupka a v nadbrušku. Mali aj spoločný mostík medzi pečeňou a navyše boli zrastení v opačnej polohe, ale operačný zákrok obom umožnil normálny život.

21. január 2000

V nemocnici v Rožňave sa narodili siamské dvojičky Lucia a Andrea Tóthové. Ich spoločná novorodenecká hmotnosť bola 5600 gramov a spojené boli v oblasti panvovej kosti. Úspešne sa ich podarilo oddeliť prednostovi Kliniky detskej chirurgie bratislavskej Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou profesorovi Jaroslavovi Simanovi.

Profesor Jaroslav Siman úspešne vykonal ojedinelú operáciu siamskych dvojčiat. Na archívnej snímke z roku 2001 drží dvojičky Luciu a Andreu
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Profesor Jaroslav Siman úspešne vykonal ojedinelú operáciu siamskych dvojčiat. Na archívnej snímke z roku 2001 drží dvojičky Luciu a Andreu  (Zdroj: TASR/Štefan Puškáš)

Boli to prvé siamské dvojčatá na Slovensku, ktoré prežili oddeľujúce operácie. Prvý chirurgický zákrok trval osem, druhý až 11 hodín. Nemocnicu opustili po dvoch operáciách a piatich mesiacoch pobytu v júli 2000 a vedú plnohodnotné životy.

Na archívnej snímke z 28. marca 2000 po náročnej, 11-hodinovej operácii, kedy sa podarilo oddeliť siamské dvojčatá z Rožňavy
Zobraziť galériu (3)
Na archívnej snímke z 28. marca 2000 po náročnej, 11-hodinovej operácii, kedy sa podarilo oddeliť siamské dvojčatá z Rožňavy  (Zdroj: TASR - Vladimír Benko)

10. apríl 2007

V Bratislave sa narodili siamské dvojčatá Michal a Marek Müllerovci. Deti boli zrastené dolnou časťou hrudníka, lekári oddelili chlapcov v septembri 2007. Marek dostal ťažkú infekciu, ktorej napokon podľahol, a v dôsledku multiorgánového zlyhania zomrel neskôr aj jeho brat.

3. december 2009

V Bratislave sa narodili siamskí bratia Juraj a Šimon Frankovci. Chirurgovia začali bratov oddeľovať, zákrok bol nevyhnutný vzhľadom na akútne zhoršenie zdravotného stavu, chlapci mali zrastené pečeň a črevá. Operáciu neprežili.

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