História siamských dvojčiat na území Slovenska a Československa: Zázraky medicíny aj tragické príbehy!

BRATISLAVA - V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave sa v utorok (9. 6.) úspešne narodili siamské dvojičky. Ide o dievčatá zrastené panvami.
Výskyt siamských dvojčiat na Slovensku a v bývalom Československu je zriedkavý jav. Pozrite si chronológiu dostupných údajov o takýchto prípadoch.
január 1878
Pravdepodobne najstaršie siamské dvojčatá na území bývalého Československa boli Růžena a Jozefa Blažkové, zrastené chrbtom v oblasti panvy. Růžena nečakane otehotnela a na jar 1910 porodila zdravého syna Františka, ale nikdy neprezradila otca dieťaťa. Zomreli vo veku 37 rokov, Jozefa polhodinu po svojej sestre, ktorá podľahla zápalu pľúc.
Sú to dievčatá a sú zrastené panvami: Lekári prezradili prvé DETAILY o siamských dvojčatách
19. december 1980
V nemocnici v Hradci Králové úspešne operovali siamské dvojčatá Michala a Tomáša. Chlapci boli zrastení hrudnou kosťou, v oblasti pupka a v nadbrušku. Mali aj spoločný mostík medzi pečeňou a navyše boli zrastení v opačnej polohe, ale operačný zákrok obom umožnil normálny život.
21. január 2000
V nemocnici v Rožňave sa narodili siamské dvojičky Lucia a Andrea Tóthové. Ich spoločná novorodenecká hmotnosť bola 5600 gramov a spojené boli v oblasti panvovej kosti. Úspešne sa ich podarilo oddeliť prednostovi Kliniky detskej chirurgie bratislavskej Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou profesorovi Jaroslavovi Simanovi.
Boli to prvé siamské dvojčatá na Slovensku, ktoré prežili oddeľujúce operácie. Prvý chirurgický zákrok trval osem, druhý až 11 hodín. Nemocnicu opustili po dvoch operáciách a piatich mesiacoch pobytu v júli 2000 a vedú plnohodnotné životy.
10. apríl 2007
V Bratislave sa narodili siamské dvojčatá Michal a Marek Müllerovci. Deti boli zrastené dolnou časťou hrudníka, lekári oddelili chlapcov v septembri 2007. Marek dostal ťažkú infekciu, ktorej napokon podľahol, a v dôsledku multiorgánového zlyhania zomrel neskôr aj jeho brat.
3. december 2009
V Bratislave sa narodili siamskí bratia Juraj a Šimon Frankovci. Chirurgovia začali bratov oddeľovať, zákrok bol nevyhnutný vzhľadom na akútne zhoršenie zdravotného stavu, chlapci mali zrastené pečeň a črevá. Operáciu neprežili.