Jaromír Soukup sa už prestáva na seba podobať: FOTO Strhaný a opuchnutý!

PRAHA - Jaromír Soukup prežíva jedno z najnáročnejších období svojho života. Nekončiace súdne spory s Agátou Hanychovou o spoločnú dcéru a problémy v podnikaní sa podľa všetkého podpisujú aj na jeho vzhľade.
Jaromír Soukup už dlhé mesiace zvádza vyčerpávajúci boj na súdoch kvôli dcérke, ktorú má s Agátou Hanychovou. Napriek množstvu pojednávaní a mediálnych prestreliek sa bývalým partnerom zatiaľ nepodarilo nájsť spoločnú reč a zakopať vojnovú sekeru. Ich spor sa tak naďalej vlečie a zdá sa, že si vyberá svoju daň. Neustále súdne naťahovačky, tlak verejnosti a nekončiace konflikty dokážu poriadne zamávať so psychikou človeka.
V prípade niekdajšieho mediálneho magnáta sa to podľa všetkého začína odrážať aj na jeho vzhľade. Na poslednom pojednávaní totiž pôsobil výrazne schudnuto a na prvý pohľad bolo zrejmé, že prežíva náročné obdobie. Do tváre vyzeral strhane, unavene a opuchnuto. Už sa vôbec nepodobá na sebavedomého podnikateľa, ktorého verejnosť poznala z televíznych obrazoviek.
Pozornosť prítomných pútal aj jeho pohyb. Podľa informácií portálu eXtra.cz mal pri príchode aj odchode zo súdnej budovy viditeľne krívať. Súkromné problémy pritom nie sú jedinou záťažou, ktorej Soukup čelí. Okrem komplikovaných vzťahov s bývalou partnerkou rieši aj viaceré podnikateľské a finančné otázky. Práve kombinácia osobných a pracovných problémov môže predstavovať obrovský psychický tlak.
Podľa všetkého sa tak náročné obdobie podpisuje nielen na jeho nálade, ale aj na celkovom zdravotnom stave a fyzickej kondícii. Otázkou zostáva, či sa bývalému mediálnemu bossovi podarí nepriaznivú životnú etapu prekonať a opäť sa vrátiť do formy. Zatiaľ však všetko nasvedčuje tomu, že dlhodobé konflikty a stres si na ňom vyberajú čoraz väčšiu daň.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%