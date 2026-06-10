Šokujúce ZISTENIE o slávnom Andrewovi Tateovi: Pornobiznis na Slovensku! PRVÁ obeť bola Bibiana z Košíc, nemala ani 18

BRATISLAVA - Kontroverzné názory na to, ako by sa mal správať "správny chlap", kde je miesto ženy v spoločnosti a ako majú vyzerať vzťahy, sú len špičkou ľadovca. Influencer a internetová osobnosť Andrew Tate je vzrom pre mnohých mladých mužov, o to šokujúcejšie je počúvať, čo všetko má mať za ušami vrátane obchodu so ženami. Podľa najnovších zistení majú začiatky jeho nechutného biznisu siahať na Slovensko - do Košíc.
Americký magazín The New Yorker zverejnil rozsiahlu investigatívu o Andrewovi Tateovi a jeho bratovi Tristanovi. Podľa ich článku sa Tate dostal do Košíc, keď ešte ako kickboxer brázdil Európu. Tu sa zoznámil s Bibianou H., ktorá pracovala ako čašníčka. On mal vtedy 26 rokov, ona 15. Investigatívu priniesol magazín The New Yorker, informuje o tom Ta3.
Tate v tom čase vystupoval ako muž s viacerými priateľkami v rôznych kútoch Európy - vo Francúzsku, Anglicku a aj na Slovensku. Ženy o sebe vraj vzájomne nevedeli. S Bibianov sa mal zoznámiť v roku 2012. Keď mala 17 rokov, odišla za ním do Anglicka. Jej predstavy mali byť v tom čase romantické, posielala mu zamilované správy a snívala o tom, že si s ním založí rodinu.
Napriek tomu, že Tate bol v tom čase trojnásobným svetovým šampiónom v kickboxe, šport mu neprinášal také peniaze, ako by chcel. Začal si teda hľadať iný zdroj príjmov. Jeho úvahy mali smerovať práve k jeho "viacerým atraktívnym priateľkám." To, že mal v tom čase viacero pekných žien, priznal aj v jednom zo svojich neskorších videí.
Podľa magazínu najskôr zvažoval klasické pasáctvo, potom však narazil na webkamerové stránky. Svoje priateľky mal o novom "biznise" oboznámiť v kaviarni v Lutone blízko Londýna. Väčšina z nich údajne odišla, Slovenska Bibiana však zostala. Tate jej mal založiť profil na MyFreeCams. Pred kamerou vystupovala pod menom KissofaCobra a prezentovala sa ako Ruska vo veku nad 20 rokov. Podľa magazínu The New Yorker však nemala mať v tom čase v skutočnosti ani 18 rokov. Rumunský prokurátor Rareș Stan neskôr dospel k záveru, že Bibiana bola v čase, keď ju Tate prvýkrát prinútil k tvorbe pornografického obsahu, neplnoletá.
Ona ukazovala telo, Tate ťahal z chlapov peniaze
Biznis mal fungovať tak, že zatiaľ čo Bibiana vystupovala pred kamerou, samotnú komunikáciu so zákazníkmi mal mať na starosti Tate osobne - odpisoval im na správy tak, aby ich motivoval k vyšším platbám. Tate neskôr tvrdil, že už v prvom mesiaci zarobil na jej webkamerovej práci viac ako 100-tisíc dolárov. Krátko na to si aj s bratom Tristanom kúpil luxusný Aston Martin.
Magazín upozornil aj na to, že mladá Slovenka si dala urobiť aj viaceré tetovania viažuce sa k Tateovi - dala si vytetovať kobru, Tateov osobný symbol, a tiež nápis „Tate Property“, teda Tateov majetok.
Bibiana nemala byť podľa magazínu len prvou ženou, cez ktorú Tate na tomto biznise zarábal. Slúžiť mala aj na nábor "novej krvi". Ženám mala ukazovať, ako im táto práca vie priniesť peniaze a luxus.
Tate sa mal však o mladej Slovenske vyjadrovať dosť nevyberane - ako o žene, ktorej myseľ vlastní. Veľký podiel nemala mať ani zo zárobkov, ktoré jej práca prinášala.
V roku 2016, keď Tate účinkoval v britskej reality šou Big Brother, sa na internete začali šíriť staršie videá, v ktorých vystupovala aj Bibiana. V jednom z nich sa jej Tate pýtal, prečo má na tele jeho meno. Odpovedala, že preto, lebo je „jeho ku*va“. Video zachytáva aj násilie.
Andrew Tate dlhodobo odmieta, že by zneužíval ženy alebo im ubližoval. Jeho výroky boli podľa jeho slov súčasťou internetovej postavy a že webkamerový biznis nebol nezákonný. Keď sa ho reportérka magazínu pýtala na Bibianu, opýtal sa, prečo by ho neskôr verejne obhajovala, keby jej ublížil.
Tate a jeho brat Tristan čelia vo viacerých krajinách vážnym podozreniam a obvineniam, ktoré sa týkajú sexuálneho násilia, obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania žien. Obaja to odmietajú.