Ženie sa k nám výrazná BÚRKOVÁ línia a intenzívny LEJAK: Za niekoľko hodín spadne aj 15 mm! Platia výstrahy

BRATISLAVA - Od polnoci sa nad Slovenskom vytvorí výrazná búrková línia, ktorá prinesie intenzívny dážď a zvýšenú bleskovú aktivitu. Priemerne spadne aspoň 5 mm zrážok, v stredoslovenskom regióne však úhrny môžu dosiahnuť až 15 mm za noc. Výstrahy pred dažďom a búrkami vydal aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Kým sa na Slovensku ešte popoludní a podvečer miestami vyskytujú prehánky a ojedinelé búrky, za našimi hranicami sa už formuje rozsiahla zrážková vlna. Tá počas noci zasiahne prakticky celé územie a ukončí tak dlhšie trvajúcu sériu prehánok spojených so studeným frontom, píše portál o počasí iMeteo.sk.
Posledná fáza tohto frontu dorazí nad Slovensko okolo polnoci. Na jeho čele sa bude vytvárať intenzívny lejak sprevádzaný búrkami, ktoré sa podľa predpovedí začnú formovať na rozhraní západného a stredného Slovenska. Nowcastingové modely naznačujú, že po polnoci postúpi zrážkové pole z Rakúska najskôr nad Bratislavský a Trnavský kraj a následne sa bude rýchlo rozširovať smerom na východ. Prvé búrky by sa mali objaviť najmä v oblasti Nitrianskeho kraja a na pomedzí západu a stredu Slovenska.
Hoci je situácia stále sprevádzaná istou mierou neistoty, očakáva sa vznik výraznej búrkovej línie. Tá bude postupovať naprieč Slovenskom smerom na východ a prinesie nielen intenzívny dážď, ale aj zvýšenú bleskovú aktivitu.
Za šesť hodín môže spadnúť až 15 mm zrážok
Búrky postupne prejdú do výdatného dažďa, ktorý zasiahne väčšinu územia. Priemerne spadne aspoň 5 mm zrážok, no v najviac zasiahnutých oblastiach — aktuálne to vyzerá najmä na stredné Slovensko — môžu úhrny dosiahnuť až 15 mm za šesť hodín.
Intenzívny lejak by mal pretrvávať počas celej noci. Od západu však budú zrážky v ranných hodinách rýchlo slabnúť a dobiehajúce búrky či dážď sa budú vyskytovať už len na východnom Slovensku. Ráno sa tak zobudíme do mokrého, daždivého počasia, ktoré však určite poteší najmä poľnohospodárov.
SHMÚ vydal výstrahy
Výstrahy pred búrkami vydal SHMÚ pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca, Rimavská Sobota, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. V daných okresoch je podľa meteorológov zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov (mm) za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu (km/h) a s krúpami. Výstrahy platia predbežne do polnoci zo stredy na štvrtok (11. 6.).
Výstrahy pred dažďom platia pre celý Žilinský kraj a okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Ojedinele sa tam môže výskyt dážď s úhrnom zrážok 35 až 40 mm. Výstrahy platia predbežne do štvrtka do 3.00 h.