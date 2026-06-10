Krvácanie či bolesti v podbrušku? Lekári dvíhajú varovný prst a ukazujú, čo dokáže zachrániť život

BRATISLAVA - Lekári apelujú na prevenciu onkogynekologických ochorení. Za rovnako dôležité považujú, aby pacientky poznali a vedeli rozoznať príznaky, ktoré vyžadujú vyšetrenie. Ako priblížili, ide o krvácanie po menopauze, krvácanie po pohlavnom styku, opakovaný abnormálny cytologický alebo HPV nález, nehojace sa lézie vulvy, pretrvávajúce bolesti a tlak v podbrušku alebo nevysvetlené tráviace ťažkosti. Informuje o tom za Slovenskú gynekologicko-pôrodnícku spoločnosť informovala Beata Prachárová.
Prevencia v onkogynekológii má viac vrstiev. Pri karcinóme krčka maternice ide o očkovanie proti HPV, skríning a liečbu prekanceróz. Pri karcinóme endometria ide predovšetkým o manažment rizikových faktorov, najmä obezity, diabetu a dlhodobej estrogénovej stimulácie, a o rýchle vyšetrenie postmenopauzálneho krvácania. Pri karcinóme vaječníkov je v bežnej populácii skríning neefektívny, preto je dôležitá rodinná anamnéza, genetické vyšetrenie pri indikácii a rizikovo redukujúce chirurgické postupy u nositeliek patogénnych variantov.
Chirurgia novej generácie
Odborníci zároveň uviedli, že moderná onkogynekologická chirurgia sa odlišuje od bežnej gynekologickej operatívy tým, že spája odstránenie nádoru, staging, hodnotenie lymfatických uzlín a plánovanie ďalšej liečby. Nestačí „nádor vybrať“. Objasnili, že potrebné je urobiť výkon v správnom rozsahu, s adekvátnou dokumentáciou, histológiou a následným rozhodnutím multidisciplinárneho tímu.
Spomenuli aj využívanie umelej inteligencie (AI) v zdravotníctve, ktoré podľa lekárov predstavuje významný krok smerom k presnejšej, rýchlejšej a efektívnejšej diagnostike onkologických ochorení. Podotkli, že jednou z oblastí, kde AI nachádza čoraz širšie uplatnenie, je diagnostika prekanceróznych zmien a nádorov krčka maternice. Moderné algoritmy AI dokážu podľa odborníkov analyzovať digitálne obrazy cytologických preparátov a identifikovať podozrivé zmeny s vysokou mierou presnosti. Tieto technológie im pomáhajú odhaliť ochorenie v skorších štádiách, keď je liečba najúčinnejšia a šanca na úplné uzdravenie najvyššia.