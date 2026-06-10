Aj princezná Kate je mama, ktorú zlostia deti: Kvôli tomuto sa v aute hádajú najčastejšie!

LONDÝN - Aj v britskej kráľovskej rodine to niekedy vyzerá ako v každej bežnej domácnosti. Princezná z Walesu Kate prezradila, že ranné cesty do školy sú u nich často sprevádzané konfliktmi, za ktorými stojí príliš rozdielny vkus detí.
Počas nedávnej návštevy zdravotníckeho zariadenia The Christie NHS Foundation Trust sa Kate otvorene rozhovorila o tom, aké náročné je vychovávať tri deti naraz a vyhovieť už len ich rozdielnemu hudobnému vkusu.
„Počas rannej cesty do školy riešime presne toto. Každý chce počúvať niečo iné,“ priznala princezná. Najväčšou fanúšičkou popovej hudby je podľa nej 11-ročná princezná Charlotte, ktorá si neustále pýta pesničky od Taylor Swift. Jej starší brat princ George má však úplne iný vkus. „George má rád rock. Miluje AC/DC a hrá aj na gitare,“ prezradila Kate. Najmladší člen rodiny, Prince Louis, si zase obľúbil mladého speváka Alexa Warrena. „Každý chce niečo iné,“ zasmiala sa princezná.
Všetky tri deti navštevujú od roku 2022 prestížnu školu Lambrook School vo Windsore. George však už čoskoro štúdium na tejto prípravnej škole ukončí, keďže v lete oslávi 13. narodeniny.
Láska ku Taylor Swift pritom v rodine rozhodne nie je len Charlotteinou záležitosťou. Nedávno sa k nej priznal aj Princ William. V májovom rozhovore pre rádio Heart Breakfast dokonca zavtipkoval, že stále dúfa v pozvánku na svadbu svetoznámej speváčky. „Dúfam, že nejaká pozvánka príde, ale uvidíme,“ povedal s úsmevom.
William zároveň zaspomínal na nezabudnuteľný koncert Taylor Swift v Londýne, ktorý navštívil spolu s Georgeom a Charlotte počas turné Eras Tour. „Charlotte je Taylor úplne posadnutá. Boli sme na jej koncerte vo Wembley a bolo to úžasné. Atmosféra bola taká silná, že ste cítili, ako sa trasie podlaha, keď všetci tancovali,“ prezradil následník trónu.
Po skončení koncertu sa William, George a Charlotte dostali aj do zákulisia, kde sa osobne stretli s Taylor Swift a jej vtedajším snúbencom, hráčom amerického futbalu Travisom Kelceom.