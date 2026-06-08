Tragédia Sereny a Venus Williamsových, o ktorej dlho mlčali: Našu sestru brutálne zavraždili!

USA - Keď sa povie Serena a Venus Williams, väčšina ľudí si predstaví dve tenisové legendy, ktoré ovládli svetové kurty. Za ich rozprávkovým úspechom sa však skrýva aj bolestivý rodinný príbeh, ktorý dodnes vyvoláva silné emócie. Slávne sestry totiž neprišli len o bezstarostné detstvo, ale pred viac ako dvadsiatimi rokmi ich zasiahla obrovská tragédia – prišli o svoju milovanú sestru Yetunde.
„Plakala som zakaždým, keď som ju videla na obrazovke,“ priznala Serena Williams pri sledovaní filmu King Richard, ktorý mapoval cestu jej rodiny za tenisovou slávou. Práve spomienky na Yetunde boli pre športovú hviezdu najťažšie.
Málokto vie, že Serena a Venus vyrastali vo veľkej rodine. Ich mama Oracene Price mala z predchádzajúceho manželstva tri dcéry – Yetunde, Lyndreu a Ishu. Keď sa vydala za Richarda Williamsa, narodili sa Venus a Serena a rodina sa rozrástla na päť sestier žijúcich pod jednou strechou.
Dievčatá si boli mimoriadne blízke. Dokonca zdieľali jednu izbu a vyrastali podľa prísnych pravidiel svojho otca, ktorý veril, že z jeho dcér raz budú šampiónky. „Vždy nám hovorili, že sestry sú najlepšie kamarátky a nemajú sa hádať. Stali sme sa preto navzájom najväčšími fanúšikmi,“ spomínala Venus.
Serena Williams (Zdroj: SITA)
Najstaršia sestra Yetunde Price bola pre Venus a Serenu oveľa viac než len súrodenec. Pracovala ako zdravotná sestra a zároveň pomáhala svojim slávnym sestrám ako osobná asistentka. V septembri 2003 však prišla tragédia, ktorú nikto nečakal. Tridsaťjedenročná matka troch detí sedela v aute so svojím partnerom, keď sa v kalifornskom Comptone stala obeťou streľby z idúceho vozidla. Guľka ju zasiahla smrteľne a Yetunde na následky zranení zomrela.
Pre rodinu Williamsovcov to bol zdrvujúci úder. „Boli sme si nesmierne blízke. Yetunde mi dokonca menila plienky. Trvalo veľmi dlho, kým som sa s jej odchodom aspoň čiastočne zmierila,“ priznala Serena. Páchateľ bol odsúdený až tri roky po vražde. Dostal pätnásťročný trest, no v roku 2018 bol podmienečne prepustený na slobodu.
Po smrti Yetunde zostali Serena a Venus v úzkom kontakte so svojimi ďalšími sestrami. Lyndrea sa podieľala na módnych projektoch Venus, zatiaľ čo Isha si vybudovala úspešnú kariéru právničky. Práve ona sa neskôr stala aj jednou z producentiek filmu King Richard, ktorý svetu ukázal zákulisie rodiny Williamsovcov. Venus o nej kedysi povedala: „Zachraňuje ma celý život. Som za ňu nesmierne vďačná.“
Rodokmeň Williamsovcov je však ešte rozsiahlejší. Otec Richard Williams mal pred vzťahom s Oracene ďalšie manželstvo, z ktorého pochádza päť detí – Sabrina, Richard III., Ronner, Reluss a Reneeka. Neskôr sa mu narodili ešte ďalší synovia – Chavoita LeSane a Dylan Starr Richard. Celkovo tak majú Serena a Venus až deväť súrodencov a nevlastných súrodencov. Hoci nie všetci stoja v centre pozornosti médií, rodina zostáva pre tenisové legendy mimoriadne dôležitá.