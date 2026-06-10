Obrovská úľava pre Naftogaz: Odložil miliardový dlh! Peniaze dajú do opráv po ruských útokoch

KYJEV - Ukrajinská štátna ropná a plynárenská spoločnosť Naftogaz uzatvorila predbežnú dohodu o reštrukturalizácii svojho dlhu v hodnote takmer 1,3 miliardy eur. Dlh splatný na budúci mesiac a v roku 2028 tak bude musieť firma splatiť až v rokoch 2032 a 2033. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Úspešné dokončenie reštrukturalizácie nám dáva väčšie možnosti na presmerovanie financií do opráv poškodenej infraštruktúry a na prípravu na zimnú vykurovaciu sezónu,“ povedal výkonný riaditeľ Naftogazu Sergij Koretskyj. Energetickú infraštruktúru Ukrajiny vytrvale poškodzujú ruské útoky, pričom za posledných 18 mesiacov sa ich intenzita zvýšila. Koretskyj povedal, že v roku 2025 uskutočnilo Rusko celkovo 229 útokov na infraštruktúru Naftogazu. To je trojnásobok útokov v porovnaní s ich počtom za predchádzajúce tri roky. Od začiatku tohto roka zaznamenala firma už viac než 170 útokov.
V rámci reštrukturalizácie dlhopisy v hodnote 695 miliónov eur, ktoré by za pôvodných podmienok mal Naftogaz splatiť 19. júla, bude môcť na základe predbežnej dohody splatiť až v januári 2032. Ďalšie dlhopisy v hodnote 584 miliónov eur pôvodne splatné 8. novembra 2028, splatí ukrajinská spoločnosť v januári 2033.
Naftogaz oznámil, že vlani vyprodukoval celkovo 13,3 miliardy kubických metrov (m3) plynu. Oproti roku 2024 to predstavuje pokles o 1,4 miliardy m3. „Straty na domácej produkcii musíme kompenzovať zvýšeným dovozom,“ povedal Koretskyj. Aby Ukrajina zvládla zimnú sezónu 2025/2026, doviezla v minulom roku približne 5,7 miliardy m3 plynu. Podľa ministerstva energetiky by krajina mala mať do začiatku ďalšej vykurovacej sezóny v zásobníkoch minimálne 13 miliárd m3 plynu.