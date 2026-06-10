Chlapec začal plakať krv: Lekári boli v šoku, príčina ich prekvapila

INDIA – Prípad 11-ročného chlapca zamestnal lekárov na celé týždne. Dieťa opakovane krvácalo z očí, nosa a uší, pričom epizódy prichádzali bez varovania, neboli bolestivé a zvyčajne samé ustali po niekoľkých minútach. Rodičia preto vyhľadali pomoc v nemocnici, kde sa začalo rozsiahle pátranie po príčine.
Keď 11-ročného chlapca priviezli rodičia do nemocnice, lekári si najskôr mysleli, že ide o vážne krvácanie alebo zriedkavé ochorenie krvi. Dieťaťu však tiekla krv z očí, nosa aj uší bez zjavnej príčiny. Pravda, ktorú nakoniec odhalili, šokovala aj skúsených odborníkov.
Krvný obraz bol v norme
Lekári najskôr predpokladali, že za problémami môže byť porucha zrážanlivosti krvi, infekcia alebo skryté poranenie. Vyšetrenia však nič také nepotvrdili. Krvný obraz bol v norme, rovnako ako výsledky testov na ochorenia krvi. Odborníci dokonca vlastnými očami videli, ako chlapec krváca z očí a uší, no nenašli žiadne zranenie, ktoré by to vysvetľovalo.
Po sérii vyšetrení prišla diagnóza, s ktorou sa väčšina lekárov počas kariéry vôbec nestretne. Chlapec trpel mimoriadne zriedkavým ochorením nazývaným hematohidróza, známym aj ako "krvavý pot". Ide o stav, pri ktorom sa krv alebo krvou zafarbená tekutina objavuje na pokožke alebo vyteká cez prirodzené telesné otvory bez viditeľného poranenia. Na svete bolo doposiaľ zdokumentovaných menej ako 50 podobných prípadov.
Za všetkým bol stres
Počas rozhovorov s rodičmi si lekári všimli zaujímavú súvislosť. Krvácanie sa objavovalo najmä v období zvýšeného školského stresu, počas skúšok alebo v situáciách, keď chlapec pociťoval tlak na školské výsledky. Rodičia priznali, že epizódy často súviseli s obavami zo školy, očakávaniami okolia a tlakom na výkon.
Nasledovalo psychiatrické vyšetrenie, ktoré potvrdilo výraznú úzkosť spojenú so školou a strach zo zlyhania. Odborníci sa preto rozhodli zamerať na psychickú stránku problému.
Pomohla terapia aj lieky
Chlapec začal navštevovať kognitívno-behaviorálnu terapiu a lekári mu nasadili propranolol, liek používaný okrem iného na zmiernenie telesných prejavov úzkosti. Súčasťou liečby bolo aj poradenstvo pre rodičov, aby doma vytvorili menej stresujúce prostredie.
Výsledky sa dostavili pomerne rýchlo. Už po dvoch týždňoch boli epizódy krvácania výrazne zriedkavejšie. O mesiac sa objavovali len ojedinele a po troch mesiacoch bol chlapec bez príznakov.
Záhadná choroba, ktorú medicína stále skúma
Hematohidróza patrí medzi najzáhadnejšie ochorenia modernej medicíny. Presná príčina nie je dodnes úplne objasnená. Jedna z najrozšírenejších teórií hovorí, že pri extrémnom psychickom strese dochádza k poškodeniu drobných ciev v okolí potných žliaz, čo môže viesť k úniku krvi. Vedci však upozorňujú, že na definitívne potvrdenie tejto hypotézy zatiaľ chýbajú dôkazy.
Odborníci zdôrazňujú, že podobné prípady sú extrémne vzácne. Napriek tomu ukazujú, aký silný vplyv môže mať psychický stres na ľudský organizmus. V tomto prípade sa našťastie podarilo problém zvládnuť bez trvalých následkov.