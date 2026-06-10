Obrovské NEŠŤASTIE: Sestry (†8, †5) preliezli plot a vkradli sa na susedov dvor... UTOPILI sa v bazéne!

PENSACOLA - V americkom meste Pensacola na Floride došlo k nečakanej tragédii. Dve malé sestry vo veku päť a osem rokov sa v pondelok (8. 6.) utopili po tom, čo sa údajne dostali na susedov dvor a následne do jeho bazéna, kým majitelia neboli doma.
Podľa polície staršia sestra preliezla plot a následne odomkla bránku, aby pustila mladšiu dovnútra. O prípade informoval policajný šéf Eric Winstrom, ktorý na tlačovej konferencii označil pondelok za „tragický deň pre mesto“, píšu noviny The Mirror.
Winstrom zdôraznil, že susedia mali všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré sa od majiteľov bazénov vyžadujú. „Nielenže mali súkromný plot okolo dvora, mali aj ďalší plot okolo samotného bazéna, aby zabránili vstupu malých detí,“ povedal. Napriek tomu sa tragédii nedalo zabrániť.
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„Realita v tomto prípade je, že aj keď všetci urobia všetko správne — rodina, susedia — niekedy sa tragédia stane,“ vyhlásil. Podľa polície rodičia dievčat robili maximum, aby na ne dohliadali. Vyzerá to však tak, že sestry sa z domu vykradli bez toho, aby si to niekto všimol.
Kamerové zábery zachytili sestry hodinu pred tragédiou
Polícia získala záznam z kamery z neďalekého domu. Na videu sú sestry zachytené, ako prechádzajú okolo približne hodinu predtým, než rodina zavolala políciu. Susedia v tom čase neboli doma. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že staršia sestra bola mimoriadne zvedavá a odvážna. „Veríme, že tá osemročná, ktorá bola veľmi dobrodružná, preliezla plot a pustila dnu svoju mladšiu sestru,“ uviedol Winstrom.
Policajný šéf pripustil, že staršia sestra sa mohla pokúsiť zachrániť mladšiu. „Je možné, že mladšia spadla do vody a začala sa topiť a osemročná vošla za ňou, aby ju zachránila,“ povedal. „Ak by sme prechádzali všetky možnosti, je veľmi pravdepodobné, že osemročná zomrela pri pokuse zachrániť svoju päťročnú sestru, ktorá bola menej zdatná plavkyňa,“ dodal.