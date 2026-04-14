Toto bude nová Bond girl? Uff, tej sa do očí nepozriete!

LOS ANGELES - Toto že bude nová Bond girl? Meno slávnej herečky sa skloňuje čoraz viac! Získa Syndey Sweeney túto rolu?
Vzostup Sydney Sweeney v Hollywoode už dávno nestojí len na hereckých príležitostiach, ale aj na premyslene budovanej osobnej značke a podnikateľských aktivitách. Jej meno sa v poslednom čase čoraz častejšie skloňuje v súvislosti s legendárnou bondovskou sériou. Režisér Paul Feig sa dokonca otvorene vyjadril, že by ju rád videl priamo v úlohe agenta 007, čím spochybnil tradičné rozdelenie postáv vo franšíze.
„Radšej by som videl Sydney ako ďalšieho Bonda,“ zaznelo z jeho strany pre The Sun s tým, že herečka má podľa neho potenciál na omnoho výraznejšiu a ikonickejšiu úlohu než len postavu Bond girl. Aj odborníci na reputáciu upozorňujú, že rozdiel medzi týmito dvoma typmi rolí je zásadný. „Je obrovský rozdiel medzi tým byť Bondom a byť ‘Bond Girl’,“ vysvetlil Dave Quast.
„Tá druhá možnosť v minulosti často herečky zaškatuľkovala a obmedzila ich typom rolí, zatiaľ čo prevziať samotnú úlohu Bonda by bolo oveľa ikonickejšie a určujúce pre kariéru. Ak by bola obsadená ako Bond, výrazne by to zvýšilo jej profil namiesto toho, aby ju to obmedzilo.“ Aj bez potvrdenej účasti v bondovke však podobné dohady naznačujú, kam sa Sweeney v rámci priemyslu posunula.
„Byť verejne spájaná s legendárnou franšízou, akou je Bond, má len minimálne nevýhody,“ dodal Quast. Agenta 007 by podľa zákulisných informácií mal stvárniť herec Jacob Elordi. Obaja sa zviditeľnili vďaka seriálu Eufória. Oficiálne rozhodnutie by malo padnúť už tento rok, pričom samotné nakrúcanie sa plánuje na rok 2027.
