Richard Gere ako šedivý deduško, ale... Jeho Pretty Woman je stále kus!

MADRID - Zostarnutý, ale spokojný! Slávny Richard Gere už jednoducho nezaprie, že má svoj vek. 76-ročný herec hrdo nosí svoje šediny a ani z vrások si ťažkú hlavu nerobí. Napokon, jeho krásna manželka Alejandra Silva (42) má aj tak oči len pre neho.
Prominentný párik sa v týchto dňoch objavil na premiére dokumentu s názvom Lo Que Nadie Quiere Ver (To, čo nikto nechce vidieť). Ide o film, ktorý mapuje realitu týkajúcu sa ľudí bez domova v Španielsku. Partnerom tohto počinu je organizácia Hogar SÍ, v ktorej sú Gereovci členmi správnej rady.
Gere uviedol, že na ulici sa môže ľahko ocitnúť ktokoľvek. V minulosti si sám vyskúšal, aké to je byť "neviditeľným človekom na ulici", keď nakrúcal film Time Out of Mind. V ňom stvárnil práve bezdomovca. Jeho krásna žena Alejandra zdôraznila, že problém bezdomovectva sa týka celej spoločnosti. „Dajme hlas tým, ktorých ignorujeme a prestaňme od nich ako spoločnosť odvracať zrak,” vyjadrila sa brunetka.
Richard a Alejandra sú manželia od roku 2018. Majú spolu dvoch synov - Alexandra a Jamesa. Slávny herec má ešte 25-ročného syna Homera, ktorého mu v roku 2000 porodila jeho druhá manželka Carey Lowell.