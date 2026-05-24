Bianca na filmovom rande: Holý chrbát, cez bradavky čierne pásy a prsia kypeli z každej strany!

LOS ANGELES - Keď sa Bianca Censori objaví na verejnosti, je jasné, že pokojný večer z toho nebude. Manželka Kanyeho Westa opäť rozpútala internetové šialenstvo po tom, čo sa dvojica objavila na sobotnom rande v Los Angeles. Zatiaľ čo Kanye stavil na temný a extravagantný look, Bianca dorazila v outfite, ktorý nechal len minimum priestoru pre fantáziu.
Bianca Censori a Kanye West sa cez víkend vybrali na filmové rande do Los Angeles a okamžite na seba strhli všetku pozornosť fotografov aj fanúšikov. Dvojica zamierila na premietanie filmu Michael, očakávaného životopisného filmu o Michaelovi Jacksonovi. No namiesto filmu sa celý internet rozpráva o jednom jedinom detaile — Biancinom outfite.
Austrálska architektka a modelka dorazila v extrémne odvážnom čiernom body s hlbokým výstrihom a odhaleným chrbtom. Outfit doplnila bielymi sandálmi na podpätku a účesom v copíkoch, ktorý pôsobil kontrastne k jej provokatívnemu stylingu. Fotografie z večera okamžite zaplavili sociálne siete a reakcie boli, ako inak, poriadne búrlivé.Niektorí fanúšikovia ju označili za „módnu provokatérku“, iní tvrdili, že Bianca opäť posunula hranicu toho, čo je ešte vhodné na verejnosti.
A Kanye? Ten tentoraz pôsobil podstatne umiernenejšie, aspoň na svoje pomery. Rapper si obliekol výraznú červenú koženú bundu, ktorá podľa amerických médií pripomínala ikonický outfit Michaela Jacksona z klipu Thriller. Celý look doplnil tmavými nohavicami a typickým zachmúreným výrazom, zatiaľ čo Bianca bola počas večera oveľa živšia a uvoľnenejšia.
