Televízna ikona šokovala na červenom koberci: Namiesto topu len kravata cez bradavky!

LOS ANGELES - Lisa Rinna opäť dokázala, že patrí medzi najodvážnejšie módne ikony Hollywoodu. Na tohtoročných American Music Awards 2026 sa objavila v outfite, o ktorom internet neprestáva hovoriť.
Herečka a bývalá hviezda reality šou The Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Rinna, dorazila na červený koberec v oversized čokoládovohnedom obleku od značky ERL. Najväčší šok však prišiel pri pohľade pod sako. Lisa totiž vynechala top úplne a svoje telo zakryla iba výraznou modrou kravatou so žltými bodkami a portrétom Johna F. Kennedyho. Outfit doplnila tmavými okuliarmi, dramatickým líčením a uhladeným pixie účesom.
Na sociálnych sieťach sa okamžite rozpútala lavína reakcií. Kým jedni označili look za „ikonický“ a „čistý fashion chaos v tom najlepšom zmysle“, iní tvrdili, že Rinna opäť zámerne šokuje, aby na seba strhla pozornosť. Aj módne médiá sa rozdelili, niektoré chválili jej odvahu a avantgardný styling, iné outfit zaradili medzi najkontroverznejšie momenty večera. A tým sa to neskončilo.
Krátko po galavečere Lisa zverejnila na Instagrame ešte odvážnejšie fotografie zo zákulisia fotenia pre ERL. Na snímkach pózuje hore bez, pričom si hruď opäť zakrýva iba legendárnou kravatou. Vedľa nej stojí jej manžel Harry Hamlin — takisto bez trička, iba v nohaviciach a slnečných okuliaroch. Celá séria pôsobila ako umelecká módna kampaň v štýle starého Hollywoodu premiešaného s moderným provokačným editorialom.
Fotografie vyvolali obrovský rozruch aj v rodine. Dcéra páru, modelka Amelia Gray Hamlin, reagovala na sociálnych sieťach stručným, ale výstižným komentárom: „Ja nemôžem.“ Fanúšikovia sa však bavili ešte viac, komentáre typu „hlboko ikonické“ alebo „obsedantne dobré“ zaplavili instagramový profil herečky.
Zaujímavosťou je, že Lisa sa na AMA vrátila po viac než dvoch desaťročiach. Pri tej príležitosti dokonca zdieľala archívnu fotografiu zo svojho prvého vystúpenia na AMAs v roku 1997, kde mala odvážne žlté šaty s vysokým rozparkom. Zdá sa teda, že provokatívna móda bola jej podpisom už dávno pred érou Instagramu.
