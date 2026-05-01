Z extrému do extrému! Bianca Censori sa objavila na prestížnej Univerzite: Čo to mala na sebe?

NEW YORK - Žiadne nahé modely, žiadne provokácie! Bianca Censori, známa svojimi extrémne odvážnymi outfitmi, tentoraz prekvapila úplne inak. Na pôde prestížnej Columbia University sa objavila v looku, ktorý by jej ešte nedávno nikto neveril. A dôvod jej návštevy vás odrovná.
Toto nikto nečakal! New York neveril vlastným očiam. Bianca Censori, žena, ktorú svet pozná skôr z odvážnych, často takmer neexistujúcich outfitov, dorazila na pôdu Columbia University ako úplne iný človek. A teraz pozor: neprišla pózovať, ale pracovať! Podľa overených informácií sa zúčastnila programu na Graduate School of Architecture, kde mala veľmi konkrétnu rolu.
Bola hosťujúcou kritičkou pri záverečných hodnoteniach študentských projektov v rámci Master of Architecture programu. Nebola to teda žiadna celebritná návšteva, ale reálna odborná pozícia, kde spolu s ďalšími expertmi posudzovala architektonické návrhy študentov a dávala im spätnú väzbu. A tu prichádza druhý šok. Na rozdiel od jej ikonických „nahých lookov“ sa tentoraz ukázala v prísnom, úplne zakrytom outfite. Zvolila elegantný all-black styling: rolák, štruktúrovanú sukňu po kolená a vysoké kožené čižmy nad kolená.
Pre ženu, ktorá ešte nedávno šokovala svet „neviditeľnými šatami“, je toto možno jej najradikálnejšia transformácia. Ak si niekto myslel, že Bianca Censori je len módny experiment po boku Kanyea Westa, tento moment mu dal tvrdú facku. Censori má totiž reálne architektonické vzdelanie, bakalársky aj magisterský titul z University of Melbourne, a dlhodobo pracuje v oblasti dizajnu a architektúry. Bianca Censori opäť ovládla titulky. Tentoraz však nie telom, ale hlavou. A to je možno jej najväčší šok zo všetkých.
