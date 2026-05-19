Karol III. podnikol drsný krok proti Harrymu a Meghan: Tak toto je definitívny koniec!

LONDÝN - Vzťahy v britskej kráľovskej rodine sa podľa médií opäť výrazne vyostrili. Kráľ Karol III mal totiž podniknúť ďalší symbolický krok voči svojmu synovi Princovi Harrymu a jeho manželke Meghan Markle. Z kráľovského sídla Highgrove údajne nechal odstrániť ich svadobnú fotografiu.
Informoval o tom britský web Express, podľa ktorého fotografia dlhé roky zdobila interiér panovníkovho vidieckeho domu. Na jej neprítomnosť upozornil kráľovský fotograf Chris Jackson, ktorý sa na panstve zúčastnil spoločenskej akcie.
Jackson následne zverejnil na Instagrame fotografiu miestnosti, kde boli vystavené rodinné snímky. Na stole bolo možné vidieť fotografie Harryho s jeho bratom Williamom a otcom Karolom III., svadobná fotografia Harryho a Meghan však medzi nimi chýbala.
Britské médiá tento krok interpretujú ako ďalší dôkaz pokračujúceho konfliktu medzi Sussexovcami a zvyškom kráľovskej rodiny. Symbolika odstránenia fotografie podľa komentátorov naznačuje, že vzťahy sú momentálne na bode mrazu.
Expertka na britskú monarchiu Samara Gill pre TalkTV uviedla, že ide o veľmi výrečný odkaz. „Vzhľadom na všetku drámu a chaos, ktoré Harry a Meghan kráľovi spôsobili, najmä počas jeho boja s rakovinou, môže ísť o definitívny koniec ich vzťahov,“ povedala.
Napätie medzi princom Harrym a kráľovskou rodinou pretrváva už niekoľko rokov, najmä po odchode Harryho a Meghan od kráľovských povinností a sérii verejných rozhovorov, v ktorých kritizovali fungovanie monarchie aj vzájomné rodinné vzťahy.