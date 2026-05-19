Kráľovná nevkusu? Rebelka Kristen Stewart kašle na pravidlá: Predvádza jednu trúfalosť za druhou!

CANNES - Zatiaľ čo väčšina hviezd na filmovom festivale v Cannes poslušne dodržiava prísny dress code, Kristen Stewart opäť ukázala, že pravidlá sú pre ňu len odporúčanie. Herečka a ambasádorka módneho domu Chanel sa na festivale Cannes 2026 postarala o jeden z najdiskutovanejších momentov červeného koberca, a mnohí ju už označujú za najväčšiu rebelku celej udalosti.
Na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes dorazila Kristen Stewart propagovať nový film Full Phil, no o jej hereckom výkone sa zatiaľ hovorí menej než o outfitoch, ktorými dráždi organizátorov festivalu. Cannes totiž aj v roku 2026 pokračuje v prísnych pravidlách obliekania. Zakázané sú príliš odhalené modely, extravagantné vlečky aj tenisky na gala premiérach. A práve to bola voda na mlyn pre Stewart.
Herečka sa najskôr objavila na photocalle v priesvitnom sivom tweedovom komplete od Chanelu, pod ktorým presvitali jemné vrstvy spodnej bielizne. Celý outfit doplnila vintage Nike topánkami, čím okamžite porušila elegantné pravidlá festivalu.
Na červený koberec prišla v čierno-červených pletených šatách od Chanelu, pod ktorými bolo jasne vidieť čiernu podprsenku aj vysoké nohavičky. A aby provokácie nebolo málo, pod luxusné šaty si opäť obula tenisky. Presne tie, ktoré sú na gala projekciách v Grand Théâtre Lumière oficiálne zakázané.