Nový dokument odhaľuje ďalšie Epsteinove zverstvá: Tajné hroby žien, ale aj mužov!

NOVÉ MEXIKO - Nový dokument prináša doteraz neznáme svedectvá o tom, čo sa malo diať na ranči Zorro v Novom Mexiku, ktorý patril odsúdenému sexuálnemu predátorovi Jeffrey Epstein. Podľa výpovedí sa na tomto mieste mali stať obeťami nielen ženy, ale aj muži.
Tí mali byť omámení drogami a vystavení hromadnému sexuálnemu násiliu. Vyšetrovatelia zároveň preverujú aj podozrenia z vrážd a možnej existencie tajných hrobov priamo v areáli.
Svedectvá zverejnené v dokumente austrálskej televízie 60 Minutes naznačujú, že na ranči dochádzalo k extrémnemu násiliu a zneužívaniu celé roky. Nešlo pritom len o mladé dievčatá a ženy – nové výpovede hovoria aj o mužských obetiach. Jeden zo svedkov opísal, ako bol na ranč privezený, zdrogovaný a následne donútený sledovať sexuálne útoky na ďalších ľudí.
Ranč sa nachádza v odľahlej oblasti obklopenej horami a púšťou, čo podľa preživších zohrávalo zásadnú úlohu. Izolácia znamenala, že prípadné volanie o pomoc nemal kto počuť. Jedna z obetí, Chauntae Davies, opísala pobyt na ranči ako najhorší zo všetkých miest spojených s Epsteinom. Spomínala neustály strach a napätie z toho, čo sa môže stať.
Ešte znepokojivejšie sú tvrdenia o možných vraždách. Podľa e-mailu bývalého zamestnanca, ktorý bol zaslaný FBI už v roku 2019, mali byť na pozemku pochované dve ženy. Údajne zomreli počas násilných sexuálnych praktík spojených so škrtením.
Na základe týchto informácií úrady v Novom Mexiku opätovne otvorili vyšetrovanie. Prebieha detailné preskúmanie rozsiahleho areálu s rozlohou približne 7 500 akrov. Vyšetrovací tím analyzuje obrazové materiály aj dokumenty nájdené priamo na mieste.
Celý prípad zároveň vyvoláva otázky, prečo nebol ranč dôkladne prehľadaný už skôr. Bývalý generálny prokurátor štátu Nové Mexiko Hector Balderas uviedol, že v roku 2019 bol federálnymi orgánmi vyzvaný, aby sa prípadu nevenoval. Neskôr sa ukázalo, že FBI mala k dispozícii informácie o možných vraždách, no napriek tomu tvrdila, že nemá dostatok dôkazov na zásah. To vyvoláva podozrenia, že niektoré kľúčové informácie mohli byť dlhodobo prehliadané alebo zámerne odsunuté.
Ranč Zorro bol dlhé roky v tieni známejších miest spojených s Epsteinom, ako bol jeho súkromný ostrov či luxusná rezidencia v New Yorku. Celá kauza Jeffreyho Epsteina, finančníka obvineného z rozsiahleho sexuálneho zneužívania neplnoletých a obchodovania s ľuďmi, sa vlečie už roky a zasiahla aj vplyvných politikov či známe osobnosti po celom svete. Epstein bol v roku 2019 nájdený mŕtvy vo väzbe, no prípad dodnes nezodpovedal všetky otázky. Nové svedectvá z ranča tak dopĺňajú obraz o tom, aká rozsiahla a brutálna táto sieť v skutočnosti bola.