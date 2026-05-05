Lotyšská polícia identifikovala obeť Epsteina: Žiada USA o pomoc

RIGA - Lotyšská polícia v rámci vyšetrovania spisov spojených s nebohým americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom identifikovala obeť, ktorú údajne naverboval cudzí štátny príslušník. Jeho totožnosť už vyšetrovatelia zistili, uviedol v utorok veliteľ lotyšskej polície Armands Ruks, píše správa agentúry DPA.
Ruks tvrdí, že orgány zatiaľ neidentifikovali žiadnych lotyšských občanov, ktorí by boli priamo zapojení do náboru žien a dievčat na účely sexuálneho vykorisťovania. „Spolupracovali sme s takmer desiatimi ľuďmi, ktorí sa podrobili výsluchu v súvislosti s týmto prípadom vrátane niektorých, ktorí sa verejne vyjadrili,“ povedal veliteľ polície. Lotyšská polícia požiadala Spojené štáty o právnu pomoc, no Riga podľa Ruksa dosiaľ nedostala odpoveď.
Úrady začali s vyšetrovaním
Úrady začali s vyšetrovaním tohto prípadu po tom, ako bolo Lotyšsko v spomínaných spisoch, ktoré zverejnilo v januári americké ministerstvo spravodlivosti, zmienené ako jedno z možných miest náboru mladých žien a maloletých. Krajina je v týchto dokumentoch spomenutá viac ako 500-krát vo viacerých kontextoch, zatiaľ čo hlavné mesto Riga dokonca viac ako 800-krát.
Médiá uvádzajú, že v spisoch sú mená niekoľkých lotyšských modeliek a modelingových agentúr, ako aj osobná korešpondencia Epsteina s mladými Lotyškami. Údajne tiež obsahujú video, na ktorom je ľahko oblečená mladá žena v modelingovej agentúre v Lotyšsku a predstavuje sa menom, výškou a miestom bydliska v Rige. Jeffrey Epstein bol v roku 2008 odsúdený za získavanie sexuálnych služieb od maloletých dievčat vo veku od 14 rokov. V roku 2019 zomrel vo väzení v New Yorku. Na život si siahol ešte predtým, ako bol súdený za obvinenia z obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely.