Pátranie po 51-ročnom Vlastimilovi z Bratislavy: Odišiel z domu a už päť dní o sebe nedal vedieť

BRATISLAVA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 51-ročnom Vlastimilovi Junášekovi z Bratislavy, ktorého naposledy videli 10. júna o 14.30 h. Nezvestný o sebe od uvedeného času nepodal žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Nezvestný muž je podľa popisu polície vysoký 190 centimetrov, váži 90 kilogramov, má zhrbenú postavu, tmavohnedé krátke vlasy, tmavohnedé oči a nosí dioptrické okuliare.
Oblečené mal čierne tričko s krátkym rukávom, čiernu vestu, bledé krátke „kapsáče“, obuté hnedé tenisky, na ľavej ruke mal hodinky a pri sebe tmavú taštičku cez plece.
Polícia žiada ľudí, aby v prípade, že majú akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu hľadaného muža, im to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti, na ktorej sú zverejnené fotografie nezvestného.