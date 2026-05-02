Kráľovská rodina sa opäť rozrástla! Kate a William si adoptovali ročného Otta!

LONDÝN - Kate Middleton a Prince William oficiálne predstavili svetu svojho nového psíka a zároveň prezradili jeho meno. Urobili tak pri príležitosti jeho prvých narodenín, ktoré oslávili v piatok 1. mája.
Kráľovský pár zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu mladého hnedého anglického kokeršpaniela, ktorú nafotila samotná Kate. V popise prvýkrát prezradili jeho meno: „Vitaj v rodine, Otto! Dnes má 1 rok.“
Otto je synom ich ďalšieho rodinného psa Orly, čierneho kokeršpaniela, ktorý je súčasťou rodiny od roku 2020. Kate už vo februári potvrdila, že si z vrhu šteniat, ktoré Orla mala v roku 2025, nechali jedného psíka.
Nový prírastok sa nedávno objavil aj na rodinnej fotografii, ktorú pár zdieľal pri príležitosti 15. výročia svadby. Na zábere ležia William a Kate v tráve spolu so svojimi tromi deťmi – princom Georgeom, princeznou Charlotte a princom Louisom – zatiaľ čo Orla a Otto sa k nim túlia.
Rodina mala aj predtým psa menom Lupo, takisto čierneho kokeršpaniela, ktorého dostali ako dodatočný svadobný dar od Kateinho brata Jamesa Middletona po ich svadbe v roku 2011. Orla, ktorej matka patrí Jamesovi, prišla do rodiny krátko pred Lupovou smrťou v roku 2020.
Orla sa odvtedy objavuje aj na verejných podujatiach, napríklad sprevádzala Kate na charitatívnom póle, kde podporovala Williama. Objavila sa aj na viacerých narodeninových fotografiách princeznej Charlotte a dokonca aj vo videu, ktoré Kate zverejnila v roku 2024 pri príležitosti svojej liečby rakoviny.
V tomto osobnom videu princezná priznala, že náročné obdobie jej pripomenulo dôležitosť jednoduchých vecí v živote, najmä lásky a blízkosti rodiny.
Orla sa objavila aj v dokumente, kde ju William predstavil a prezradil, že je neterou ich predchádzajúceho psa Lupa. Spomenul tiež, že keď Lupo uhynul počas pandémie, celá rodina bola pri tom, čo pre nich bolo veľmi bolestné.