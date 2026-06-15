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Vážna nehoda na diaľnici D2: Auto skončilo mimo vozovky! Na mieste musel zasahovať vrtuľník

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(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
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TASR

BRATISLAVA - Hasiči zasahovali v nedeľu (14. 6.) večer pri dopravnej nehode jedného osobného auta na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Malaciek. Jeden z dvoch účastníkov dopravnej nehody bol zakliesnený vo vozidle, ktoré sa nachádzalo mimo vozovky. Obaja účastníci nehody sa zranili. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

„Zasahujúci príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy osobu vyslobodili z havarovaného vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia, odovzdali ju do opatery zdravotníckych záchranárov a obe zranené osoby pomohli naložiť do vrtuľníka a vozidla záchrannej zdravotnej služby,“ priblížili hasiči. Havarovaný automobil zároveň zabezpečili proti vzniku požiaru a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín.

Vážna nehoda na diaľnici
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)

Viac o téme: DopravaDopravná nehodaDiaľnica D2Hasičský a záchranný zbor (HaZZ)
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