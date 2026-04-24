Na túto ženu má DiCaprio zálusk! Neuveríte, čo za darček jej poslal! Hollywood sa mu smeje!

LOS ANGELES - Hollywood opäť žije poriadne šťavnatým príbehom! Komička Nikki Glaser sa postarala o poriadny rozruch, keď na udeľovaní Golden Globe Awards odpálila jeden z najostrejších vtipov večera – a reakcia neprišla len v podobe smiechu! Leo začal baliť baby na cestoviny. Ale nie v reštaurácii...
Nikki si totiž na pódiu poriadne „podala“ samotného Leonardo DiCaprio. Rýpla si do jeho známej slabosti pre mladšie ženy a sarkasticky poznamenala, že je obdivuhodné, koľko toho stihol „ešte predtým, než jeho priateľka dovŕšila 30“. Au!
A to nebolo všetko. V ďalšej rane si vystrelila z jeho mediálneho tajomstva: „O tebe vlastne nič nevieme!“ podpichla ho s tým, že jeho najhlbší rozhovor vraj vyšiel ešte v roku 1991 v tínedžerskom magazíne. A pointa? Leo tam údajne priznal, že jeho obľúbené jedlo je… „cestoviny, cestoviny a ešte viac cestovín.“
A práve tu prichádza zvrat hodný romantickej komédie!
Krátko po ceremoniáli sa Nikki Glaser objavila v relácii The Tonight Show, kde prezradila šokujúci detail: DiCaprio jej ako poďakovanie za to, že mu venovala svoj glamour stand-up poslal tri koše plné cestovín! Leo je už zrejme naozaj dospelý chlap a rýpavý humor je mu je blízky, keďže namiesto urazenej reakcie prišlo gesto, ktoré okamžite rozvírilo fantáziu fanúšikov.
„Časť zo mňa si hovorila – snaží sa ma Leo zbaliť?“ zavtipkovala komička. No hneď dodala, že podľa jeho „štandardov“ asi nie je jeho typ… takže cestoviny ostávajú len cestovinami. Alebo žeby nie?
Zaujímavé je, že Nikki Glaser po každom moderovaní posiela kvety všetkým, z ktorých si robila srandu – ako gesto vďaky za nadhľad. Tentoraz však bol DiCaprio jediný, kto odpovedal darčekom späť. A rovno takým, ktorý odkazuje na legendárny vtip!
Jedno je isté: Leo vie, ako zaujať. A ak je jeho tajnou zbraňou cestoviny, možno by sme mali začať prehodnocovať romantické stratégie