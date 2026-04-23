Ljuba Hermanová vraj mala toľko milencov, čo pesničiek: Milovala žúry, alkohol a kokaín!

PRAHA - Bola štyrikrát vydatá, ale deti nemala. Ljuba Hermanová si zahrala v štyridsiatich filmoch, ale ako herečku si ju sotva kto pamätá. Vedela však spievať ako málokto a vždy vedela, ako zaujať.

Ljuba Hermanová sa narodila 23. apríla 1913 v Neratoviciach ako Luběnka Hermanová. Otec bol železničný úradník a a mama ochotnícka herečka. Je teda jasné, že herecké gény zdedila po mame, vďaka ktorej už v útlom detstve privoňala k divadlu.

Po tom, čo vyštudovala gymnázium, bola Hermanová prijatá na pražské konzervatórium. Lenže so štúdiom ani nezačala, namiesto toho si to namierila za praktickým herectvom do smíchovskej Arény. Počas kariéry účinkovala na mnohých divadelných scénach, za všetky spomeňme aspoň viedenské Theater an der Wien, Osvobozené divadlo V+W, Nové divadlo Oldřicha Nového, Karlínské divadlo, Večerní Brno… Pôsobila aj v mnohých zájazdových skupinách a účinkovala na estrádach a v kabarete. S vyšším vekom čoraz viac inklinovala k spevu. Dodnes sú známe jej hity Já mám ráda políra, Praha je Praha, Blues z refýže, Das Bier či Tyátr. Hermanová je dnes taktiež považovaná za jednu zo zakladateliek moderného českého šansónu.

Jan Werich o nej v 50. rokoch vyhlásil: „Ljuba Hermanová, ako sa tak na ňu pozerám, má také kvality ako víno; ona je z veľmi dobrej úrody, z veľmi dobrej úrody. A vekom v tej fľaši - ktorá je stále pôvabná a ktorá má stále celkom pekný tvar – ono to víno získalo na kvalite. Ja mám taký dojem, že Ljuba Hermanová s pribúdajúcimi rokmi nadobudla k svojmu talentu aj potrebné skúsenosti a že sa z nej stalo niečo, čomu sa hovorí po celom svete – a znamená to veľkú chválu – čomu sa hovorí profík. Profesionál.“

Jej temperament sa prejavoval nielen na javisku, ale aj v súkromí. Mala vraj toľko milencov, čo pesničiek. Milovala mužov a vraj dostala každého, na ktorého si pomyslela. Keď sa zamilovala, okamžite opustila toho, kto bol práve po jej boku. V dlhom zozname jej obdivovateľov, s ktorými "niečo mala", nechýbal vraj ani Jiří Voskovec (†76) alebo Ján Werich (†75). Ich dvorný skladateľ Jaroslav Ježek (†35) napísal priamo pre ňu hit Život je len náhoda.

Milovala tiež žúrky, večierky a zábavu všetkého druhu, vrátane kokaínu. Kolovala o nej historka, ako nahá len v kožuchu bežala do jedného pražského hotela, aby kúpila ďalšiu dávku. Kokaín, milenci, alkohol a flámy – taký bol súkromný život Ljuby Hermanovej.

Napriek bujarému životu a mileneckým vzťahom si vyskúšala aj manželský zväzok, a to hneď štyrikrát. Prvýkrát sa vydala v 22 rokoch za boxera Eduarda Hrabáka, manželstvo však netrvalo dlho. Druhýkrát sa vydala až po vojne. Jej mužom sa vtedy stal vyhlásený elegán Miroslav Lorenc, s ktorým často chodila do spoločnosti. Hermanová o ňom neskôr vyhlásila: „Bol to formát, trpezlivý, nerozčuľoval sa, nehádal. Bol jedinou pevnou rukou, ktorú som nad sebou mala.“ Nasledoval architekt Jiří Dvořáček, s ktorým sa rozviedla po troch rokoch. Naposledy si vzala až o tridsať rokov mladšieho Karla Šmídka. Napokon všetci jej manželia boli mladší ako ona, s posledným manželom to však bol už extrémny vekový rozdiel. Šmídek ju síce po čase opustil kvôli mladšej žene, ale rozišli sa v dobrom. Deti nikdy nemala.

Snáď práve kvôli svojmu neutíchajúcemu záujmu o mladíkov mala Hermanová obrovskú energiu aj na konci kariéry. Ešte v osemdesiatich rokoch ukazovala svoju pružnosť a "najkrajšie nohy v Prahe". Hermanová sa veľmi starala o svoj vzhľad. Svoje publikum milovala a vraj "len" kvôli divákom podstúpila množstvo plastických operácií. Bola jednou z priekopníčok využívania plastickej chirurgie v Česku a svojimi úpravami sa nikdy netajila.

Vyzeralo to, že Hermanová bude pri svojej vitalite a eláne nesmrteľná. Nenapraviteľná životná optimistka zomrela v Prahe 21. mája 1996 vo veku 83 rokov.

Súvisiace články

Ivan Luťanský
Záhadná smrť Luťanského (†30)! Otvorili rakvu a boli v šoku: Čo videli, nemohla byť autonehoda!
Osobnosti
Jaroslava Tvrzníková a Martin
Herečka našla svojho muža s prestrelenou hlavou! Šokujúce slová: Chápem, prečo to urobil
Osobnosti
Burianovi ZNIČILA život Lída
Burianovi ZNIČILA život Lída Baarová: Okrem manželky prišiel o VŠETKO, tá zomrela na jeho hrobe!
Osobnosti
Život tak zvláštny, že
Život tak zvláštny, že ho sfilmovali: Herečka mala svadbu bez muža, prežila basu a napadla synovu ženu
Osobnosti

Domáce správy

Veľká ZMENA pri platení:
Veľká ZMENA pri platení: Ak vám obchodník neumožní zaplatiť kartou, môže dostať pokutu až 40-tisíc eur!
Domáce
ŠIALENÁ zábava mladíkov v
ŠIALENÁ zábava mladíkov v Lučenci! Šoférovali opití a jazdili na streche auta, všetko zachytilo VIDEO: Dosmiali sa
Domáce
Zuzana Števulová
PS ostro kritizuje Fica: Podanie na sudkyňu Záleskú vníma ako nátlak pred kauzou Očistec
Domáce
Nehoda autobusu a áut v Dunajskej Lužnej: Tri deti utrpeli šok
Nehoda autobusu a áut v Dunajskej Lužnej: Tri deti utrpeli šok
Trnava

Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin
Švédska rozviedka VARUJE pred kolapsom: Ruskú ekonomiku nenakopli ani zisky z predaja ropy!
Zahraničné
FOTO Polícia uzavrela cestu v
Tragický únik jedovatého plynu v továrni: Dvaja mŕtvi a desiatky zranených v nemocnici!
Zahraničné
Donald Trump
Zmanipulované hlasovanie? Donald Trump ostro napadol výsledky referenda vo Virgínii
Zahraničné
Na obrázku vidieť tzv.
Dráma v kokpite tesne po štarte: Kapitánovi spadol na hlavu displej a odpadol! To nie je všetko
Zahraničné

Prominenti

Ljuba Hermanová
Ljuba Hermanová vraj mala toľko milencov, čo pesničiek: Milovala žúry, alkohol a kokaín!
Osobnosti
Priscilla Versluis
Slovenská kráska po dlhšej odmlke: Totálna zmena imidžu a... Mala samé problémy!
Domáci prominenti
Zoë Kravitz a Harry
Zasnúbení?! Zoë Kravitz a Harry Styles sa s tým nebabrú: Ich vzťah je rýchly, tichý… ale intenzívny
Zahraniční prominenti
FOTO Toto, že je dcéra
Toto, že je dcéra Karla Gotta? Z malej Charlotte vyrástla poriadna sexica!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Na veľkosti (ne)záleží? Penny
Na veľkosti (ne)záleží? Penny prehovorila o intímnom živote s partnerom, ktorý je HLBOKO POD PRIEMEROM!
Zaujímavosti
Chcete predísť prediabetes? Tieto
Chcete predísť prediabetes? Tieto potraviny radšej vyraďte z jedálnička
vysetrenie.sk
Zaparkoval a vrátil sa
Zaparkoval a vrátil sa až po 7 rokoch: Keď uvidel účet za parkovné, takmer HO VYSTRELO! Najdrahšie parkovné na svete?
Zaujímavosti
Koniec trápeniu v posteli?
Koniec trápeniu v posteli? Vedci objavili BEŽNÚ POTRAVINU, ktorá bojuje proti menštruačným kŕčom lepšie ako lieky!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Kulinárske špeciality, ktoré by ste mali na dovolenke ochutnať: Toto je náš výber!
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk

Ekonomika

Ruská ropa z Družby sa vracia: Lacnejšie tankovanie však na Slovensku nečakajte
Ruská ropa z Družby sa vracia: Lacnejšie tankovanie však na Slovensku nečakajte
Z Bratislavy do Prahy pod dve hodiny? Rýchlovlaky by mohli skrátiť cestu o polovicu!
Z Bratislavy do Prahy pod dve hodiny? Rýchlovlaky by mohli skrátiť cestu o polovicu!
Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!
Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!

Šport

VIDEO Hokejové zemetrasenie v Trenčíne! Slovenskí mladíci šokovali svet a zrazili Kanadu na kolená
VIDEO Hokejové zemetrasenie v Trenčíne! Slovenskí mladíci šokovali svet a zrazili Kanadu na kolená
MS v hokeji do 18 rokov
VIDEO Obrovské prekvapenie na úkor megafavorita! Českí mladíci sa postarali o veľkú senzáciu
VIDEO Obrovské prekvapenie na úkor megafavorita! Českí mladíci sa postarali o veľkú senzáciu
MS v hokeji do 18 rokov
Skvelý druhý polčas od Trnavy: Spartak otočil šláger a poslal darček Slovanu
Skvelý druhý polčas od Trnavy: Spartak otočil šláger a poslal darček Slovanu
Niké liga
Slovenský hrdina odvrátil mečbal: Třinec vstal z popola a po dráme znížil stav série
Slovenský hrdina odvrátil mečbal: Třinec vstal z popola a po dráme znížil stav série
Tipsport ELH

Auto-moto

Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Doprava
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
Klasické testy
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Doprava
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Aktuality
Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Zaujímavé pracovné ponuky
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Práca a voľný čas
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Koláče a torty
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Halušky

Technológie

VIDEO: Lockheed Martin ukázal nástupcu Hellfire. AGM-179 JAGM má zastaviť lacné drony, na ktoré sa dnes míňajú drahé rakety
VIDEO: Lockheed Martin ukázal nástupcu Hellfire. AGM-179 JAGM má zastaviť lacné drony, na ktoré sa dnes míňajú drahé rakety
Armádne technológie
Čierna káva môže znížiť riziko predčasnej smrti. Vedci ukázali, pri koľkých šálkach vyšiel efekt najsilnejšie
Čierna káva môže znížiť riziko predčasnej smrti. Vedci ukázali, pri koľkých šálkach vyšiel efekt najsilnejšie
Veda a výskum
Vedci tvrdia, že tento prehliadaný orgán môže byť kľúčom k dlhšiemu životu a aj k tomu, ako telo reaguje na rakovinu
Vedci tvrdia, že tento prehliadaný orgán môže byť kľúčom k dlhšiemu životu a aj k tomu, ako telo reaguje na rakovinu
Veda a výskum
Aj tieto staršie Samsungy nakoniec dostanú niekoľko AI funkcií, ktoré mali byť exkluzívne pre najnovšiu vlajkovú loď
Aj tieto staršie Samsungy nakoniec dostanú niekoľko AI funkcií, ktoré mali byť exkluzívne pre najnovšiu vlajkovú loď
Android

Bývanie

Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto môžete použiť aj doma
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj

Pre kutilov

Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Stavba

