Česko vyšle astronauta do vesmíru: Svoboda by mal letieť už v roku 2027

PRAHA - Český armádny pilot a záložný astronaut Aleš Svoboda by mal letieť na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS, oznámil dnes premiér Andrej Babiš (ANO). Misia je podľa neho plánovaná na druhú polovicu roka 2027. Vyplýva to z dohody o realizácii českej orbitálnej misie k ISS, ktorú podpísala Európska vesmírna agentúra (ESA) so spoločnosťou Vast. Vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karol Havlíček (ANO) povedal, že náklady na misiu sú dve miliardy korún, časť už bola uhradená z rozpočtu ministerstva dopravy, zvyšok pôjde z rozpočtu ministerstva obrany.
Zmluva pre Česko zabezpečuje úlohu pilota misie. Jeho zaradenie do posádky musí ešte schváliť panel všetkých piatich medzinárodných partnerov ISS. V prípade, že pilota zaradí, Sloboda by sa mohol stať prvým českým astronautom na tejto kozmickej stanici. Prvý český kozmonaut Vladimír Remek letel v roku 1978 k sovietskej stanici Saljut 6.
Sloboda sa má pripojiť k francúzskemu astronautovi ESA Thomasovi Pesquetovi, ktorý bol pre túto misiu vymenovaný za veliteľa. Misia je plánovaná na rok 2027, pričom dopravu zabezpečí spoločnosť SpaceX kozmickou loďou Dragon, ktorú vynesie raketa Falcon 9. "Je to iba míľnik, nie je to cieľ. Treba to dotiahnuť. Čaká ma náročný výcvik a pripraviť sa s partnerskými spoločnosťami ako SpaceX alebo NASA," povedal tridsaťdeväťročný Svoboda. Dodal, že ľudí, ktorí pilotovali kozmickú loď Dragon sú na svete dve desiatky a v Európe len dva. Úloha pilota prináša podľa neho priamu skúsenosť naprieč doménami prenášanú do vzdušných síl českej armády.
Dohoda nadväzuje na memorandum o spolupráci medzi Českom a spoločnosťou Vast z novembra 2024. Babiš povedal, že dnešný deň je významným míľnikom nielen pre české kozmické aktivity, ale pre celé Česko. O prospechu krajín podľa neho čoraz viac rozhodujú vedomosti, inovácie, veda a technológie. "Schopnosť vytvárať nové technológie a prichádzať s odvážnymi riešeniami bude určovať našu prosperitu," povedal. Česko podľa neho má špičkových vedcov, inovatívne firmy a univerzity, ktorí sa dokážu presadiť medzi celosvetovou elitou. Pre nich je potrebné vytvoriť podľa Babiša podmienky, aby sa mohli rozvíjať. "Investície do kozmických aktivít sú investíciou do budúcnosti celej krajiny," dodal.
"Táto zmluva Českej republike zabezpečuje úlohu pilota misie, teda jednu z kľúčových pozícií celej posádky," povedal minister obrany Jaromír Zůna (za SPD). Pilot je podľa neho zásadný, podieľa sa na riadení a operáciách kozmickej lode a koordinuje činnosť posádky, zabezpečuje bezpečnosť letu. V nasledujúcich mesiacoch podľa neho čakajú Slobodu stovky hodín špecializovaného výcviku. V rokoch 2024 až 2026 absolvoval Sloboda tri fázy výcviku astronautov v zálohe v Európskom stredisku astronautov v Kolíne nad Rýnom. Na základe uzavretej dohody bude teraz pokračovať špecifickým výcvikom.
Podpis dohody je jedným z míľnika projektu Česká cesta do vesmíru, ktorý koordinuje ministerstvo priemyslu a obchodu spoločne s ministerstvom obrany. Projekt má za cieľ prepojiť popularizáciu vedy s posilňovaním českého kozmického priemyslu. Predseda opozičnej ODS a bývalý minister dopravy Martin Kupka ocenil, že projekt pokračuje. Bude podľa neho prospešný pre českú vedu i spoločnosť. "Každá koruna investovaná do vesmírnych technológií, do prieskumu vesmíru, sa vracia Českej republike sedemkrát až osemkrát," povedal novinárom.