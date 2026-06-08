Obľúbený obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok: Predával sa viac ako rok, NEPOUŽÍVAJTE ho!

BRATISLAVA - Obľúbený lacný obchod sťahuje z predaja nebezpečný výrobok, ktorý predával viac ako rok. Ide o teplovzdušnú fritézu, pri ktorej používaní hrozí nebezpečenstvo požiaru a úrazu. Ak ho máte doma, nepoužívajte ju a vráťte do predajne, vyzýva TEDi.
Reťazec TEDi upozorňuje zákazníkov na nebezpečný výrobok "teplovzdušná fritéza ELTA 3,2 L", pri ktorej kontrolné skúšky odhalili vážne nedostatky. "Kontrolné skúšky preukázali odchýlky od našich štandardov kvality. Týkajú sa regulácie teploty a vnútorného káblového pripojenia. Z tohto dôvodu hrozí nebezpečenstvo požiaru a úrazu, a preto neodporúčame výrobok používať," vysvetľuje spoločnosť.
Predaj prebiehal od 4. februára 2025 do 3. júna 2026. TEDi odporúča výrobok okamžite prestať používať a priniesť ho späť do ktorejkoľvek predajne. Obchod im vráti 30 eur, alebo umožní výmenu za iný tovar. Spoločnosť sa zákazníkom ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti.