Tragická nehoda v Trnave: Na frekventovanej križovatke vyhasol ľudský život

TRNAVA - Dopravná nehoda, ktorá sa stala v pondelok dopoludnia na križovatke Bulharskej a Priemyselnej ulice v Trnave, si vyžiadala jeden ľudský život. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Podľa doterajších zistení 26-ročný vodič nákladného motorového vozidla pri vchádzaní do križovatky pravdepodobne nedal prednosť osobnému automobilu, pričom následne došlo k zrážke oboch vozidiel. Pri nehode utrpel zranenia 65-ročný vodič osobného auta a jeho dvaja spolujazdci vo veku 42 a 75 rokov. Záchranári všetkých troch previezli do nemocnice. Sedemdesiatpäťročný spolujazdec však svojim zraneniam neskôr podľahol.
Polícia uviedla, že dychové skúšky u oboch vodičov boli negatívne. Vodičovi nákladného vozidla policajti na mieste zadržali vodičský preukaz. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania a znaleckého skúmania.