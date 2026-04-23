Herec z legendárnej Pobrežnej hliadky si poriadne zavaril: Zabil susede psa a... to je škandál!

MALIBU - Pokojné ráno v Malibu sa zmenilo na tragédiu. Herec David Charvet, známy zo seriálu Baywatch, bol účastníkom nehody, pri ktorej zahynul 11-ročný labrador menom Sunday. Jeho susedia zúria! Právom?
Incident, ku ktorému došlo pred pár dňami skoro ráno, je momentálne predmetom susedskej zvady a aj policajného vyšetrovania – najmä pre výrazne odlišné výpovede zúčastnených strán.
Podľa doterajších informácií boli svetelné podmienky na ceste zhoršené, na čom herec postavil svoju obhajobu a skupina psov sa mala náhle objaviť v jazdnej dráhe vozidla. David údajne reagoval v poslednej chvíli, no zrážke už nedokázal zabrániť a jeden zo psov skončil pod autom.
Oficiálne stanovisko miestnych úradov zatiaľ naznačuje, že išlo o nešťastnú náhodu. „Vyzerá to, že to bola nehoda a že psy boli bez vôdzky a vybehli na vozovku,“ uviedlo oddelenie šerifa v Malibu. Zároveň doplnili, že herec sa „pokúsil strhnúť volant, aby sa im vyhol.“
Zástupca herca opisuje situáciu podobne a zdôrazňuje jeho reakciu po nehode: „Jeden zo psov sa však dostal pod vozidlo. Charvet okamžite zastavil, zavolal na tiesňovú linku a zostal na mieste.“
Úplne iný pohľad na tragédiu však poskytla majiteľka psa pre TMZ. Tvrdí, že psy mala pod kontrolou a na vôdzke, pričom podľa jej slov herec „narazil do jej miláčika a z miesta odišiel ešte predtým, než kontaktoval políciu.“ Na jej strane stoja aj susedia, ktorí majú Davida v zuboch práve kvôli nevyspytateľným manévrom s jeho obrovským autom.
Práve tento rozpor je kľúčovým bodom vyšetrovania. Polícia zatiaľ incident neklasifikovala ako útek z miesta nehody, keďže Charvet mal úrady kontaktovať krátko po zrážke. Vyšetrovatelia sa teraz zameriavajú najmä na otázky, či boli psy skutočne na vôdzke, aký bol presný priebeh incidentu a hľadajú ďalších svedkov či kamerové záznamy.