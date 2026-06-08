Bizarný spor na hraniciach: Slovensko zakázalo luxusné rakúske vlaky! Nasadiť museli autobusy

BRATISLAVA – Cestujúci, ktorí pravidelne dochádzajú medzi Bratislavou a Viedňou, zažili v uplynulých dňoch poriadne nepríjemné prekvapenie. Frekventovanú medzinárodnú linku ochromilo nečakané obmedzenie. Dôvodom však nebola porucha na trati či nepriaznivé počasie. Slovenský Dopravný úrad totiž nekompromisne zakázal vstup najmodernejším rakúskym vlakom na naše územie. Ľudia tak museli prestupovať do náhradných autobusov kvôli chýbajúcim administratívnym povoleniam.
Celý problém sa podľa zistení Denníka N začal ešte v marci, keď inšpektori slovenského Dopravného úradu vykonali kontrolu železničnej prevádzky v stanici Bratislava-Petržalka. Rakúskym rušňovodičom skontrolovali doklady, podrobili ich dychovej skúške a preverili aj samotné moderné súpravy Siemens Desiro ML, ktoré Rakúske spolkové železnice (ÖBB) pod obchodným názvom CityJet nasadzujú na regionálne spoje.
Stopka kvôli papierom, nie kvôli bezpečnosti
Slovenský úrad následne vyhodnotil, že rakúske vlaky nemajú na našom území v poriadku viaceré administratívne záležitosti. Súpravám podľa inšpektorov chýbalo povolenie na uvedenie na trh, európske evidenčné číslo a doklad o poslednej technickej kontrole. Výsledkom bolo radikálne rozhodnutie – zákaz ich prevádzky na Slovensku.
„Nie je normálne, že slovenskému úradu prekáža niečo, čo neprekáža rakúskemu úradu s o niečo vyššou úrovňou železničnej prevádzky,“ uviedol železničný expert Jiří Kubáček pre Denník N a celý postup nazval „byrokratickou buzeráciou“.
Chaos na staniciach a zavedenie autobusov
Obmedzenie okamžite zasiahlo linku REX a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) musela spoločne s rakúskou stranou narýchlo organizovať náhradnú autobusovú dopravu. Celá cesta sa tak ľuďom aj turistom výrazne predĺžila a skomplikovala.
Národný dopravca ZSSK od začiatku zdôrazňoval, že problém nevznikol na jeho strane, ale na strane rakúskych partnerov ÖBB a Raaberbahn, ktorí museli dokumentáciu okamžite dať do poriadku.
Po dňoch neistoty a intenzívnych rokovaniach nakoniec prišla pre cestujúcu verejnosť pozitívna správa. Ako pre televíziu ta3 potvrdila ZSSK a ministerstvo dopravy, rakúska strana cez víkend zapracovala na odstránení administratívnych chýb a situáciu sa podarilo stabilizovať rýchlejšie, než sa čakalo. Všetky vlaky medzi Bratislavou-Petržalkou a Viedňou už od pondelka 8. júna premávajú v štandardnom režime a náhradná autobusová doprava bola definitívne zrušená.