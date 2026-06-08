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Meteorológovia varujú pred utorkovými búrkami: Výstrahy platia na väčšine územia Slovenska

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TASR

BRATISLAVA - Na väčšine územia Slovenska hrozia v utorok (9. 6.) od obeda búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Výstraha platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Žilinský kraj. Taktiež pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa. Trvá do večera, miestami do polnoci.

Meteorológovia varujú pred utorkovými
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 (Zdroj: SHMÚ)

„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedli meteorológovia.

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