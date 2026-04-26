Cher spracováva obrovský šok: 15 rokov ani len netušila, že je babička!

USA - Ako z telenovely! Legendárna speváčka Cher (79) len nedávno zistila, že má 15-ročnú vnučku, o ktorej celé roky nemala ani tušenie! Ako sa jej darí tento šok spracovávať?
Za všetkým stojí jej problémový syn Elijah Blue Allman, ktorý mal ešte v roku 2010 krátky románik s bývalou modelkou Kayti Edwards. Výsledkom ich vzťahu bolo dievča menom Ever, no jej existencia zostala pred rodinou prísne utajená. Až doteraz.
Podľa slov spomínanej modelky sa Cher o možnej vnučke dopočula už v roku 2021, keď jej syn bojoval s drogovou závislosťou a po predávkovaní naznačil, že má dieťa. Speváčka však tieto informácie nepovažovala za dôveryhodné a pripisovala ich jeho zlému úsychickému stavu. Až minulý rok sa rozhodla zistiť pravdu a kontaktovala Kayti Edwards, ktorá jej všetko potvrdila. Reakcia hviezdy bola vraj okamžitá a silná – zostala úplne bez slov.
Po počiatočnom šoku však nasledovalo nečakané zblíženie. Cher pozvala Kayti aj jej dcéru do svojho luxusného domu v Malibu, kde spolu strávili pár dní pri bazéne a rozprávali sa. Speváčka sa snažila spoznať svoju vnučku, pýtala sa jej na školu aj osobný život a dokonca jej ukázala svoj ikonický šatník. Podľa Edwards to bol pre dievča nezabudnuteľný zážitok. Cher sa odvtedy snaží budovať vzťah – posiela jej darčeky, telefonuje jej a nezabudla ani na Vianoce či narodeniny. Napriek tomu ide opatrne, keďže celá situácia je pre ňu veľkou emocionálnou zmenou.
Celý príbeh však vrhá tieň na jej syna, ktorého život je dlhodobo poznačený problémami. Elijah Blue Allman, syn Cher a rockera Gregg Allman z kapely The Allman Brothers Band, bojuje s drogovou závislosťou a psychickými problémami už roky. Práve on mal údajne Edwards presviedčať, aby dieťa svojej matke nepredstavovala, dokonca jej vraj tvrdil, že Cher nechce byť babičkou. Realita je pritom úplne iná – speváčka v minulosti otvorene priznala, že po vnúčatách túži a mrzí ju, že žiadne nemá.
Osud to však zariadil po svojom. Cher dnes síce vnučku má, no prichádza do jej života až po pätnástich rokoch. Otázkou zostáva, či sa im podarí dohnať stratený čas a vybudovať si skutočný rodinný vzťah, alebo tento šokujúci príbeh zostane len ďalšou kapitolou v búrlivom živote jednej z najväčších hviezd svetových pódií.