Syn Puškárovej a Švajdu mal veľký deň: Pozrite, kto im robil spoločnosť pri výnimočnej udalosti!

BRATISLAVA - V rodine moderátorky Zlatice Puškárovej a Patrika Švajdu zavládla slávnostná atmosféra. Ich mladší syn Adamko totiž absolvoval svoje prvé sväté prijímanie. Hrdá mama sa o výnimočný okamih podelila aj na sociálnej sieti.
Markizáci Zlatica Puškárová a Patrik Švajda patria dlhé roky medzi najstabilnejšie páry slovenského šoubiznisu. Po pätnásťročnom vzťahu si v októbri 2015 povedali svoje áno. Spolu vychovávajú synov Leonarda a Adama. Známy moderátor má z prvého manželstva so Slávkou zároveň aj dvoch dnes už dospelých synov – Patrika a Samuela.
Práve počas víkendu sa rodina zišla pri výnimočnej príležitosti. Mladší syn Adam oslávil svoje prvé sväté prijímanie, ktoré patrí k najdôležitejším udalostiam v živote veriaceho dieťaťa. Hrdá mama sa o slávnostné okamihy podelila aj na Instagrame. Zverejnila spoločnú fotografiu a pridala k nej výstižný odkaz: „Sila RODINY, synovia a bratia Leo, Samko, Adamko. Adamkove 1. sv. prijímanie.“
Pri Adamkovom veľkom dni nechýbal ani Samuel, syn Švajdu z prvého manželstva. Práve jeho prítomnosť na rodinnej fotografii mohla mnohých prekvapiť. Záber, na ktorom pózujú bratia Leo, Samko a Adamko, dokonale vystihuje odkaz, ktorý Zlatica pridala k príspevku – silu rodiny.
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