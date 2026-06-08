Tajomstvo Karibiku odhalené: V Nassau našli vraky spojené so zlatou érou pirátov

NASSAU - Medzinárodný tím archeológov našiel v prístave pri bahamskom Nassau prvé lodné vraky spojené s obdobiami, keď sa v oblasti plavili piráti Edward Teach zvaný Černovous a Calico Jack Rackham. Výskumníci identifikovali šesť vrakov. Miesto slúžilo v 17. a 18. storočí ako hlavná pirátska základňa v Karibiku a tri vraky podľa odborníkov pochádzajú zo zlatého veku pirátstva. Informoval o tom britský denník The Guardian.
Podľa vedúceho výskumu, britského morského archeológa Seana Kingsleyho, ide o mimoriadny objav aj preto, že zatiaľ čo niekoľko pirátskych vrakov sa podarilo nájsť medzi Mauríciom a Severnou Karolínou, v samotnom Nassau doteraz žiadny takýto nález neexistoval. Práve tento prístav v Nassau označil za domovský prístav pirátov Karibiku.
Pirátov stále zahalujú legendy a mýty
Kingsley pripomenul, že obraz pirátov dnes často formuje hollywoodska predstava. "Vďaka filmom Piráti z Karibiku ľudia milujú legendu. Ale za tou fantáziou vlastne nevieme, ako títo morskí vlci žili a čo sa stalo s ich loďami, nástrojmi ich násilia," uviedol.
Nassau na ostrove New Providence vtedy slúžilo ako pirátske útočisko. Z prístavu vyrážali posádky na útoky proti obchodným lodiam a po návrate si tu delili korisť. Archeológovia teraz získali prvýkrát povolenie ponoriť sa do predtým uzavretej časti prístavu a narazili na stopy, ktoré podľa nich patria dobe, keď more ovládali pirátske lode.
Nález možnej lode slávneho piráta
Medzi najvýraznejšie nálezy patrí obhorený trup lode zaťažený kameňmi. Výskumníci zvažujú, či by mohlo ísť o loď spojenú s Henrym Averym, jedným z najhľadanejších pirátov svojej doby, ktorý sa preslávil jednou z najvýnosnejších lúpeží v dejinách pirátstva. Jeho korisť vtedy zahŕňala zlato, striebro i drahé kamene v dnešnej hodnote vyše 85 miliónov libier.
Stopy po bojoch a požiari na vraku
Archeológovia popísali, že trup lode niesol stopy po požiari až po úroveň vodnej hladiny. Spájali ho drevené kolíky, čo podľa nich zodpovedá konštrukcii lodí z tej doby. Práve tento nález podľa nich vyvolal otázku, či nepatril práve Averyho legendárnej lodi Fancy.
Vo vrstve sedimentu objavili aj otočné delo, zhruba 25 olovených guliek do mušiek a brúsny kameň na ostrenie zbraní. Práve také vybavenie podľa archeológov sprevádzalo prepady na otvorenom mori, pri ktorých piráti zaberali náklad aj výzbroj a lode často ničili.
Objavy odhaľujú skutočný život pirátov
Kingsley, ktorý expedíciu viedol, označil objav za mimoriadny a za návrat do dávno zabudnutej kapitoly dejín. "Tieto nálezy predstavujú len začiatok. V prístave môže ležať oveľa viac vrakov," uviedol a dodal, že okamih, keď tím objavil obhorený trup, patril k najsilnejším zážitkom celej výpravy.
Ďalšie nálezy – sklenené fľaše, tehly, časti lodnej kuchyne a 143 keramických fajok – ukazujú aj druhú tvár Nassau, teda obdobie, kedy sa z pirátskeho útočiska postupne stal bežný obchodný prístav. Niektoré fajky niesli motívy jednorožca, koruny a britského znaku a pochádzali pravdepodobne z Londýna, kde boli vyrobené v polovici 18. storočia.
Výskumníci zároveň upozornili, že aj napriek zásahom do morského dna sa v prístave zachovalo prekvapivé množstvo stôp po pirátskej ére, ktoré môžu odhaliť ďalšie poznatky o skutočnom živote námorných lupičov. Medzi ponormi tím preštudoval 300 rokov staré dokumenty a staré mapy a preskúmal aj jaskyne v Nassau, kde piráti údajne ukrývali cennosti. Zdá sa ale, že námorní lupiči si svoje poklady vzali so sebou.