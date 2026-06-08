Zákulisné hry v Tatrách: Nová nájomkyňa Štefáničky sa prihovorila vo VIDEU! Odvolaný chatár hrozí súdom

NÍZKE TATRY – Okolo výmeny dlhoročného chatára na Chate Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom sa otvára nová diskusia. Po tom, čo Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov (KST) rozhodlo o ukončení zmluvy s Igorom Fabriciusom, ktorý tu pôsobil 35 rokov, sa na verejnosť dostávajú ďalšie podrobnosti. Celý proces sprevádza nielen nespokojnosť tisícov turistov, ale aj právne dohry a otázky ohľadom výberu nového prevádzkovateľa.
Rozhodnutie delegátov padlo v čase, keď sa na stranu chatára Igora Fabriciusa postavila silná komunita – petíciu za jeho zotrvanie podporilo viac ako 10-tisíc ľudí vrátane horských nosičov a cestovných kancelárií. Hlavným dôvodom jeho odchodu má byť podľa dostupných informácií meškajúca záloha vo výške 3-tisíc eur.
Noví nájomcovia bez súťaže
Najväčšie diskusie však vyvolal fakt, že KST vzápätí schválil nového nájomcu bez akéhokoľvek výberového konania. Od 1. júla preberá chatu nedávno založená spoločnosť Terra Management Services. Jej konateľmi sú Júlia Viktória Imriščáková a Tomáš Hvizdák, pričom Hvizdák je zároveň členom výkonného výboru samotného KST.
Predseda klubu Peter Švec v tom však problém nevidí a pre televíziu Markíza uviedol, že organizovať výberové konanie nie je ich internou ani zákonnou povinnosťou. Podobný postup KST zvolil už v minulosti pri výmene správcov na Téryho chate či Chate pod Rysmi, čo odôvodňuje potrebou modernizácie a rekonštrukcie objektov.
Nová spolunájomkyňa Júlia Viktória Imriščáková, ktorá už spravuje Téryho chatu, sa verejnosti cez víkend prihovorila prostredníctvom videa na sociálnej sieti. Vyjadrila v ňom rešpekt k doterajšej práci Igora Fabriciusa a nádej, že odovzdanie chaty prebehne v pokojnej a profesionálnej atmosfére. Zároveň prejavila záujem pokračovať v spolupráci so súčasným personálom a nosičmi. Pod videom však kompletne vypla možnosť pridávania komentárov, čím zamedzili prípadnej negatívnej spätnej väzbe od dotknutej verejnosti.
Spor pravdepodobne skončí na súde
Igor Fabricius má podľa rozhodnutia opustiť chatu do konca júna, no celú záležitosť odmieta nechať tak. Podľa vlastných slov sa plánuje brániť oficiálnou cestou, keďže dôvody KST nepovažuje za dostatočné.
„Dal som zmluvu na posúdenie už piatim právnikom a štyria z nich sa vyjadrili tak, že KST sa nemá právne veľmi o čo oprieť, takže dám to na súd,“ potvrdil svoj zámer Fabricius pre televíziu JOJ.
Postup vedenia turistického klubu navyše ostro skritizovala aj iniciatíva Vráťme život Tatrám, podľa ktorej vykazuje kroky účelovosti a netransparentnosti. Zdá sa teda, že namiesto hladkého striedania generácií čaká ikonickú horskú chatu v najbližšom období neistota a právny spor.