Z tohto VIDEA pôjdete do kolien: Autobusár Milan robí náladu cestujúcim a pri šoférovaní im SPIEVA!

KRUPINA - Obyčajne sme zvyknutí na to, že sa v hromade ľudí nájde skrytý spevácky talent na televíznej obrazovke v nejakej talentovej šou. Očakávali by ste však, že sa vám niečo také prihodí na ceste domov, do práce alebo do školy? Autobusár Milan je už v okrese Krupina miestnym dobre známy a tentokrát aj na video zachytili, aké je to cestovať s ním. Príjemný a šokujúci zážitok, aký sa len tak nevidí.
V časoch, kedy Slovensko opantali nepríjemné správy zo zahraničnej a domácej politiky a v dobe zdražovania a ekonomickej nepohody je príjemné vidieť, že nie všetci klesajú na duchu.
O dobrej nálade sa rozhodne dá hovoriť v prípade šoféra autobusu Milana v okrese Krupina. Miestni cestujúci sa s ním už dobre poznajú a poznajú jeho náturu. Keď má za volantom dobrú náladu, mnohých poteší aj svojím spevom.
VIDEO Pozrite si zábery na spievajúceho šoféra Milana z okresu Krupina:
Video natočila jedna z pasažierok, ktorá si šoféra hneď na prvú obľúbila. "Chcem pochváliť tohto šoféra SADky. Super milý šofér a ísť s ním je zážitok, aj keď je ráno zla nálada, on to vždy obráti," napísala cestujúca Eva s tým, že za pár minút sa jej ozvali aj kompetentní z dopravnej spoločnosti SAD Zvolen.
Video sa ocitlo aj na stránke dopravcu
Video si dokonca prezdieľali na svojom profile. Na svojho zamestnanca nedajú dopustiť. "Ďakujeme za milé slová a s radosťou prezdieľame aj na našom FB. (..) Dnes nám spravilo náladu toto video, presne tak, ako robí náladu cestujúcim jeden z našich vodičov," napísali v statuse z autobusovej spoločnosti.
Nedajú naňho dopustiť
Kladnou spätnou väzbou nešetrili ani ďalší v komentároch. "Na Milanka nedám dopustiť. Vždy úctivý, usmiaty, veľmi empatický. Takto sa ma správať šofér a hneď je deň krajší. Miňo, nech ti to ostane navždy a veľa šťastných kilometrov," uviedla jedna z pravidelných cestujúcich.