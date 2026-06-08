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Vémolovci prichytení ruka v ruke! Karlos zmätkuje: Popiera rande aj rozchod... Na koho to ešte hrajú?

Lela a Karlos Vémolovci FOTO vnútri! Zobraziť galériu (21)
Lela a Karlos Vémolovci (Zdroj: Instagram/Karlos Vémola)
© Zoznam/red © Zoznam/red

PRAHA - Ešte nedávno hovorili o rozchode a Lela sa s deťmi odsťahovala z Vémolandu. Najnovšie ich však fotografi pristihli počas spoločného večera v centre Prahy, odkiaľ odchádzali ruka v ruke. Karlos Vémola sa teraz snaží situáciu vysvetliť, no jeho slová vyvolávajú viac otázok ako odpovedí. Ak nešlo o rande a vlastne ani o rozchod, čo sa medzi manželmi skutočne deje?

Len pred niekoľkými mesiacmi šokovali fanúšikov správou o rozpade manželstva. Karlos Vémola otvorene priznal krízu vo vzťahu a následne vyšlo najavo, že Lela sa spolu s deťmi odsťahovala z Vémolandu. Mnohí tak považovali ich príbeh za uzavretú kapitolu.

Najnovšie fotografie českého portálu Expres.cz z centra Prahy však vyvolali poriadny rozruch. Manželia spolu oslávili Leline narodeniny a podľa záberov TU strávili večer vo dvojici. Po návšteve podnikov sa prechádzali hlavný mestom bez detí, pričom sa držali za ruky. Práve tieto zábery okamžite rozprúdili špekulácie o tom, či medzi nimi predsa len neprišlo k zmiereniu.

Karlos sa preto rozhodol reagovať a na sociálnej sieti zverejnil dosť zmätočné vysvetlenie. „Možno niektorých sklamem, ale nekoná sa žiadny veľký rozchod ani návrat. Každý s Lelou máme vlastné bývanie, sme rozumní rodičia a rozhodne nechceme a nebudeme plniť stránky bulváru rozvodom ani naťahovaním sa o deti. Lela mala narodeniny...,“ napísal. Jeho slová ale vyvolali ešte viac otáznikov ako odpovedí. 

Rozchod totiž verejne neoznámili médiá ani anonymné zdroje. Bol to samotný Karlos, kto pred časom hovoril o konci manželstva. Lela sa následne odsťahovala zo spoločnej domácnosti a dvojica začala žiť oddelene. O to zvláštnejšie teraz pôsobí tvrdenie, že sa vlastne nekoná ani rozchod, ani návrat. Celá situácia tak vyznieva prinajmenšom zmätočne.

Ak nešlo o rande, prečo večer strávili osamote? Ak sa nerozišli, prečo prišlo sťahovanie? A ak sa nedávajú opäť dokopy, prečo fotografie pôsobia úplne opačne? A tak namiesto toho, aby Karlos situáciu objasnil, ju svojím vyjadrením ešte viac zamotal...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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