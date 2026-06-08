Pondelok8. jún 2026, meniny má Medard, zajtra Stanislava

Modelka OnlyFans má problémy so zákonom: Nelegálne držanie zbrane aj smrteľná autonehoda! TOTO jej hrozí

Modelka OnlyFans Nicole Gabriela Véronová bola účatníčkou smrteľnej autonehody. Zatkli ju za nelegálne držanie strelnej zbrane.
Modelka OnlyFans Nicole Gabriela Véronová bola účatníčkou smrteľnej autonehody. Zatkli ju za nelegálne držanie strelnej zbrane. (Zdroj: X/Traductor/Nexofin Screenshot)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

EZEIZA – Táto modelka na sociálnych sieťach zrejme skúša, čo všetko si ešte môže dovoliť. Nicole mala pred sebou sľubnú kariéru, no všetko zmenilo jej zásadné rozhodnutie. Dnes má opletačky so zákonom, pričom za vážne porušenie zákona ju zadržali už niekoľkokrát. Medzi nimi je aj smrteľná autonehoda.

Nicole Gabriela Verónová bola spočiatku známa ako policajtka v meste Buenos Aires. Pohltila ju ale vidina ľahko zarobených peňazí. Napokon sa z nej stala modelka OnlyFans. Nicole zmenila svoj život od základov. Očividne si užíva každý deň a dáva to patrične najavo. Ako informuje NeedToKnow, len nedávno bola účastníčkou smrteľnej dopravnej nehody. 

Nicole neodišla z policajného zboru dobrovoľne. Prepustili ju po tom, ako sa dozvedeli o jej pikantných fotkách na sociálnych sieťach, za ktoré navyše pýta peniaze. V stredu 3. júna cestovala vo vozidle BMW s výkonom 420 koní. Nie je jasné, či sedela za volantom, pretože podľa oficiálnych správ sa v tom čase vo vozidle nachádzali ešte ďalšie dve nemenované ženy. 

BMW spôsobilo toho dňa vo večerných hodinách na diaľnici Riccheri pri meste Ezeiza reťazovú dopravnú nehodu, do ktorej boli zapojené ďalšie dve vozidlá. Navyše jeden z vodičov, Javier López (†48) po zrážke doslova vyletel von zo svojho pick-upu a na mieste zomrel. 

V aute nechala ružovú pištoľ a biely prášok  

Verónová sa po príchode policajtov vyjadrila, že vo vozidle cestovala ako spolujazdkyňa. Napriek tomu ju zatkli ako spoluúčastníčku smrteľnej autonehody. Následne mala pristúpiť k jednému z policajtov a povedať, že sa necíti dobre. 

Následne ju odviedli do svojho vozidla a posadili na zadné sedadlo. V nasledujúcich chvíľach bola modelka v aute sama, pretože policajti zabezpečovali miesto veľkej autonehody. 

Keď sa vrátili, na mieste, kde mala sedieť Verónová našli ukrytú ružovú pištoľ Bersa kalibru 9 mm s 8 ostrými nábojmi v zásobníku. Medzitým vo vozidle BMW zaistili nádobu so stopami po marihuane a bola tam viditeľná aj stopa po čiare od bieleho prášku.  

Vzniesli obvinenie 

Prokurátor modelku OnlyFans obvinil z nelegálneho držania strelnej zbrane vojenskej kvality. Okrem toho je podozrivá z prechovávania a možného obchodovania s drogami. Samotná autonehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania. 

Zaistené vozidlo BMW je policajtom veľmi dobre známe. Modelku v ňom len za posledné dva mesiace zadržali dohromady 6-krát, pričom vždy išlo o prekročenie rýchlosti. Ani jednu pokutu však neuhradila. Do tohto dňa dlží štátu takmer milión ARS. 

Neskôr sa zistilo, že vodičkou BMW v čase nehody mala byť ďalšia modelka OnlyFans Janine Sochasová. Nie je jasné, či sú spoločne s Véronovou vo väzbe, alebo ich pustili na slobodu po vyplatení kaucie. 

Viac o téme: ArgentínaDrogyModelkaBývalá policajtkaKrimiOnlyFansEzeizaNelegálne držanie zbraneNicole Gabriela VerónováSmrteľná autonehoda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prevrat vo výskume: Vakcína
Prevrat vo výskume: Vakcína vytvorená AI sa už testuje! Má zabrániť pandémiám
Zaujímavosti
Najväčšia zdravotná poisťovňa rozposiela
Najväčšia zdravotná poisťovňa rozposiela tisícom ľudí ročné zúčtovanie: Ak zmeškáte TENTO termín, máte problém!
Domáce
FOTO Bývalá vojenská základňa Ostervilm,
Havarijný stav neodradil nikoho: Vojenskú plošinu vydražili za desaťtisíce eur
Zaujímavosti
FOTO Prezident ČR Petr Pavel
POMOC v núdzi: Kolóna Petra Pavla predviedla ukážkovú záchranu, TOTO spravil prezident!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hospodárová výrazne schudla, s niečím si však nevie poradiť: Toto je môj kardinálny problém!
Hospodárová výrazne schudla, s niečím si však nevie poradiť: Toto je môj kardinálny problém!
Prominenti
HaZZ: A. Mifkovič: Postupne budeme musieť preškoliť 2000 vodičov hasičských vozidiel
HaZZ: A. Mifkovič: Postupne budeme musieť preškoliť 2000 vodičov hasičských vozidiel
Správy
Minister vnútra odovzdal nové vozidlá pre policajtov a hasičov
Minister vnútra odovzdal nové vozidlá pre policajtov a hasičov
Správy

Domáce správy

Zákulisné hry v Tatrách:
Zákulisné hry v Tatrách: Nová nájomkyňa Štefáničky sa prihovorila vo VIDEU! Odvolaný chatár hrozí súdom
Domáce
FOTO Príslušníkom Policajného zboru a
Polícia a hasiči dostali od ministra novú techniku: Na hranice mieri 20 vozidiel za takmer 79-tisíc eur za kus
Domáce
Z tohto VIDEA pôjdete
Z tohto VIDEA pôjdete do kolien: Autobusár Milan robí náladu cestujúcim a pri šoférovaní im SPIEVA!
Domáce
Galanta dostane novú sieť nabíjacích staníc pre elektromobily: Vieme, kde budú a kedy ich spustia
Galanta dostane novú sieť nabíjacích staníc pre elektromobily: Vieme, kde budú a kedy ich spustia
Trnava

Zahraničné

aktualizované Česko vyšle astronauta do
Česko vyšle astronauta do vesmíru: Svoboda by mal letieť už v roku 2027
Zahraničné
Prvý návrat od volebnej
Prvý návrat od volebnej porážky: Orbán sa ukáže v Bruseli po boku európskych spojencov
Zahraničné
Strážnici v ŠOKU: Väzeň
Strážnici v ŠOKU: Väzeň UTEKAL priamo pred ich očami, dramatické sekundy zachytila kamera! Autentické VIDEO
Zahraničné
FOTO Strašidelný začiatok dovolenkovej sezóny:
Strašidelný začiatok dovolenkovej sezóny: Odstrašujúce FOTO nehody v Chorvátsku: Štyria mŕtvi po osudnom predbiehaní
Zahraničné

Prominenti

Známych Slovákov spojila dobrá
Hospodárová výrazne schudla, s niečím si však nevie poradiť: Toto je môj zásadný problém!
Domáci prominenti
Syn Puškárovej a Švajdu
Syn Puškárovej a Švajdu mal veľký deň: Pozrite, kto im robil spoločnosť pri výnimočnej udalosti!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Lela a Karlos Vémolovci
Vémolovci prichytení ruka v ruke! Karlos zmätkuje: Popiera rande aj rozchod... Na koho to ešte hrajú?
Zahraniční prominenti
Igor Kmeťo ml.
Obrovská radosť Igora Kmeťa: Utajil tehotenstvo partnerky... Nový prírastok do rodiny!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Viscerálny vs. podkožný tuk:
Viscerálny vs. podkožný tuk: Ktorý je nebezpečnejší a prečo môže „tvrdé brucho“ ohrozovať zdravie
vysetrenie.sk
FOTO Modelka OnlyFans Nicole Gabriela
Modelka OnlyFans má problémy so zákonom: Nelegálne držanie zbrane aj smrteľná autonehoda! TOTO jej hrozí
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Slovensko zaspalo dobu: Experti varujú, že prichádzame o život zachraňujúce liečby!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Tajomstvo Karibiku odhalené: V Nassau našli vraky spojené so zlatou érou pirátov
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce
V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk

Ekonomika

Tisíce vodičov na to čakali roky: Pri Bratislave sa končí megastavba, pozor na posledné veľké uzávery! (foto)
Tisíce vodičov na to čakali roky: Pri Bratislave sa končí megastavba, pozor na posledné veľké uzávery! (foto)
Jedlo, handry, zábava: Slováci si hromadne uťahujú opasky. Priznali, čo škrtajú ako prvé!
Jedlo, handry, zábava: Slováci si hromadne uťahujú opasky. Priznali, čo škrtajú ako prvé!
Burzy zachvátila nervozita: Ceny energií vystrelili, Európa sa ponorila do červených čísel! Čo sa deje?
Burzy zachvátila nervozita: Ceny energií vystrelili, Európa sa ponorila do červených čísel! Čo sa deje?
Ekonomika slabne, OECD bije na poplach: Slovensko míňa na energopomoc najviac zo všetkých, toto musí skončiť!
Ekonomika slabne, OECD bije na poplach: Slovensko míňa na energopomoc najviac zo všetkých, toto musí skončiť!

Šport

Životné víťazstvo! Sedemnásťročná Mia Pohánková zdolala elitnú hráčku z top 30
Životné víťazstvo! Sedemnásťročná Mia Pohánková zdolala elitnú hráčku z top 30
WTA
Slovensko zasiahne ďalšia zmena: Dôležitá správa pred budúcoročnými MS v hokeji
Slovensko zasiahne ďalšia zmena: Dôležitá správa pred budúcoročnými MS v hokeji
MS v hokeji
MS VO FUTBALE 2026 Historický šampionát je tu! Takto vyzerá zloženie skupín a harmonogram turnaja
MS VO FUTBALE 2026 Historický šampionát je tu! Takto vyzerá zloženie skupín a harmonogram turnaja
MS vo futbale
Monako V SPÄTNOM ZRKADLE: Kniežatský asfalt, všade samé výkričníky a Antonelli v inom vesmíre
Monako V SPÄTNOM ZRKADLE: Kniežatský asfalt, všade samé výkričníky a Antonelli v inom vesmíre
Formula 1

Auto-moto

TEST: SEAT Arona - nebadaný facelift, ktorý mení viac, než sa zdá
TEST: SEAT Arona - nebadaný facelift, ktorý mení viac, než sa zdá
Klasické testy
BBSK pripravuje projekt okružnej križovatky na sídlisku v Detve
BBSK pripravuje projekt okružnej križovatky na sídlisku v Detve
Ekonomika
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Predstavujeme
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO mieri do Košíc: Pozrite si kompletný program hlavného pódia a Skills zóny, ktorý vás posunie vpred
Kariéra EXPO mieri do Košíc: Pozrite si kompletný program hlavného pódia a Skills zóny, ktorý vás posunie vpred
Hľadám prácu
Žiar nad Hronom: Do vynoveného kaštieľa hľadá mesto nového kastelána
Žiar nad Hronom: Do vynoveného kaštieľa hľadá mesto nového kastelána
Domáce
Prežiť nočnú šichtu a nezblázniť sa: Ako oklamať biologické hodiny a čo (ne)jesť, aby telo netrpelo
Prežiť nočnú šichtu a nezblázniť sa: Ako oklamať biologické hodiny a čo (ne)jesť, aby telo netrpelo
Rady, tipy a triky
Otázka na pohovore, ktorá hraničí so zákonom: Ako elegantne odbiť personalistu, keď sa pýta na deti alebo plánovanú svadbu?
Otázka na pohovore, ktorá hraničí so zákonom: Ako elegantne odbiť personalistu, keď sa pýta na deti alebo plánovanú svadbu?
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Cestovinový šalát s kuracím mäsom a zeleninou. Na druhý deň chutí ešte lepšie.
Cestovinový šalát s kuracím mäsom a zeleninou. Na druhý deň chutí ešte lepšie.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Trik záhradných šéfkuchárov: Ako vyčistiť gril bez kvapky chémie
Trik záhradných šéfkuchárov: Ako vyčistiť gril bez kvapky chémie
Rady a tipy
Stop hnednutiu: Čo urobiť, aby mal jahodový džem peknú farbu?
Stop hnednutiu: Čo urobiť, aby mal jahodový džem peknú farbu?
Rady a tipy

Technológie

Vedci našli pod Antarktídou niečo obrovské. Tri kilometre pod ľadom sa skrýva štruktúra, ktorú doteraz nikto nevidel ako jeden celok
Vedci našli pod Antarktídou niečo obrovské. Tri kilometre pod ľadom sa skrýva štruktúra, ktorú doteraz nikto nevidel ako jeden celok
Veda a výskum
Francúzi dávajú Rafale raketu proti cieľom, ktoré je ťažké zachytiť. MICA NG má loviť drony, strely aj nenápadné lietadlá
Francúzi dávajú Rafale raketu proti cieľom, ktoré je ťažké zachytiť. MICA NG má loviť drony, strely aj nenápadné lietadlá
Armádne technológie
Ukrajina by dokázala rýchlo vyrobiť jadrovú zbraň. Tvrdí to známy zbrojár
Ukrajina by dokázala rýchlo vyrobiť jadrovú zbraň. Tvrdí to známy zbrojár
Moderná vojna a konflikty
AI od Google dostane prístup k tvojim kontaktom v mobile. Toto všetko bude vedieť spraviť namiesto teba
AI od Google dostane prístup k tvojim kontaktom v mobile. Toto všetko bude vedieť spraviť namiesto teba
Aplikácie a hry

Bývanie

Zrušili steny a byt nabral úplne novú atmosféru. Štýl, ktorý mnohí zavrhujú, premenili na praktické bývanie
Zrušili steny a byt nabral úplne novú atmosféru. Štýl, ktorý mnohí zavrhujú, premenili na praktické bývanie
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte odtlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte odtlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Bol to starý dom so zanedbanou prístavbou, dnes v ňom sídli úžasné bývanie. Premenu ocenili i odborníci
Bol to starý dom so zanedbanou prístavbou, dnes v ňom sídli úžasné bývanie. Premenu ocenili i odborníci

Pre kutilov

Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Záhrada
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Doplnky a dekorácie
Letná terasa, ktorá skrýva pivnicu? Pozrite sa, ako si s výzvou poradil Majster roka
Letná terasa, ktorá skrýva pivnicu? Pozrite sa, ako si s výzvou poradil Majster roka
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nie je to láska na prvý pohľad: Toto je znak, že vzťah má skutočne budúcnosť
Partnerské vzťahy
Nie je to láska na prvý pohľad: Toto je znak, že vzťah má skutočne budúcnosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zákulisné hry v Tatrách:
Domáce
Zákulisné hry v Tatrách: Nová nájomkyňa Štefáničky sa prihovorila vo VIDEU! Odvolaný chatár hrozí súdom
Z tohto VIDEA pôjdete
Domáce
Z tohto VIDEA pôjdete do kolien: Autobusár Milan robí náladu cestujúcim a pri šoférovaní im SPIEVA!
Domáce
Obľúbený obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok: Predával sa viac ako rok, NEPOUŽÍVAJTE ho!
Bizarný spor na hraniciach:
Domáce
Bizarný spor na hraniciach: Slovensko zakázalo luxusné rakúske vlaky! Nasadiť museli autobusy

Ďalšie zo Zoznamu