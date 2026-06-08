Modelka OnlyFans má problémy so zákonom: Nelegálne držanie zbrane aj smrteľná autonehoda! TOTO jej hrozí

EZEIZA – Táto modelka na sociálnych sieťach zrejme skúša, čo všetko si ešte môže dovoliť. Nicole mala pred sebou sľubnú kariéru, no všetko zmenilo jej zásadné rozhodnutie. Dnes má opletačky so zákonom, pričom za vážne porušenie zákona ju zadržali už niekoľkokrát. Medzi nimi je aj smrteľná autonehoda.
Nicole Gabriela Verónová bola spočiatku známa ako policajtka v meste Buenos Aires. Pohltila ju ale vidina ľahko zarobených peňazí. Napokon sa z nej stala modelka OnlyFans. Nicole zmenila svoj život od základov. Očividne si užíva každý deň a dáva to patrične najavo. Ako informuje NeedToKnow, len nedávno bola účastníčkou smrteľnej dopravnej nehody.
Nicole neodišla z policajného zboru dobrovoľne. Prepustili ju po tom, ako sa dozvedeli o jej pikantných fotkách na sociálnych sieťach, za ktoré navyše pýta peniaze. V stredu 3. júna cestovala vo vozidle BMW s výkonom 420 koní. Nie je jasné, či sedela za volantom, pretože podľa oficiálnych správ sa v tom čase vo vozidle nachádzali ešte ďalšie dve nemenované ženy.
BMW spôsobilo toho dňa vo večerných hodinách na diaľnici Riccheri pri meste Ezeiza reťazovú dopravnú nehodu, do ktorej boli zapojené ďalšie dve vozidlá. Navyše jeden z vodičov, Javier López (†48) po zrážke doslova vyletel von zo svojho pick-upu a na mieste zomrel.
V aute nechala ružovú pištoľ a biely prášok
Verónová sa po príchode policajtov vyjadrila, že vo vozidle cestovala ako spolujazdkyňa. Napriek tomu ju zatkli ako spoluúčastníčku smrteľnej autonehody. Následne mala pristúpiť k jednému z policajtov a povedať, že sa necíti dobre.
Následne ju odviedli do svojho vozidla a posadili na zadné sedadlo. V nasledujúcich chvíľach bola modelka v aute sama, pretože policajti zabezpečovali miesto veľkej autonehody.
Keď sa vrátili, na mieste, kde mala sedieť Verónová našli ukrytú ružovú pištoľ Bersa kalibru 9 mm s 8 ostrými nábojmi v zásobníku. Medzitým vo vozidle BMW zaistili nádobu so stopami po marihuane a bola tam viditeľná aj stopa po čiare od bieleho prášku.
Vzniesli obvinenie
Prokurátor modelku OnlyFans obvinil z nelegálneho držania strelnej zbrane vojenskej kvality. Okrem toho je podozrivá z prechovávania a možného obchodovania s drogami. Samotná autonehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.
Zaistené vozidlo BMW je policajtom veľmi dobre známe. Modelku v ňom len za posledné dva mesiace zadržali dohromady 6-krát, pričom vždy išlo o prekročenie rýchlosti. Ani jednu pokutu však neuhradila. Do tohto dňa dlží štátu takmer milión ARS.
Neskôr sa zistilo, že vodičkou BMW v čase nehody mala byť ďalšia modelka OnlyFans Janine Sochasová. Nie je jasné, či sú spoločne s Véronovou vo väzbe, alebo ich pustili na slobodu po vyplatení kaucie.