Prvý návrat od volebnej porážky: Orbán sa ukáže v Bruseli po boku európskych spojencov

BRUSEL - Bývalý maďarský premiér sa budúci týždeň po prvý raz od aprílovej volebnej prehry vráti do Bruselu, kde sa zúčastní na zhromaždení európskej aliancie Patrioti pre Európu (PfE). Informuje web Euronews.
Orbán sa 17. júna pripojí k ďalším členom PfE vrátane českého premiéra Andreja Babiša na tradičnom stretnutí frakcie pred summitom Európskej rady, ktorý sa bude konať 18. až 19. júna. Pre Euronews to povedal jeho hovorca Bertalan Havasi.
Maďarsko bude na summite zastupovať nový premiér Péter Magyar, keď drvivé víťazstvo jeho strany Tisza v apríli ukončilo po 16 rokoch Orbánovu vládu. Od svojej prehry sa Orbán stiahol z verejného života a sociálnych sietí. Neujal sa ani mandátu v maďarskom parlamente, ale zostal na čele Fideszu a sľúbil, že povedie jej obnovu. Prehra vyvolala kritiku vo vnútri strany, pričom niektorí členovia spochybňujú jej vedenie aj kampaň, ktorá bola podľa nich príliš zameraná na vojnu na Ukrajine.
Počas svojho premiérskeho pôsobenia Orbán opakovane blokoval podporu EÚ pre Kyjev a udržiaval úzke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Európska komisia tiež zmrazila časť finančných prostriedkov Únie pre Maďarsko s odvolaním sa na obavy z korupcie a ohrozenie právneho štátu. Nová maďarská vláda vedie intenzívne rokovania s eurokomisiou o uvoľnení zmrazených finančných prostriedkov. Magyar tiež zvrátil Orbánovu politiku veta v rámci EÚ, čím Ukrajine otvoril cestu k začatiu prístupových rokovaní.
Aliancia Patrioti pre Európu (PfE) vznikla po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Tri zakladajúce strany boli Fidesz (Maďarsko), ANO 2011 (Česko) a FPÖ (Rakúsko). Neskôr sa k nim pridali aj Národné združenie Marine Le Penovej (Francúzsko), Liga (Taliansko), Vox (Španielsko), PVV Geerta Wildersa (Holandsko), Chega (Portugalsko), Dansk Folkeparti (Dánsko) a Vlaams Belang (Belgicko). V súčasnosti ide o tretiu najsilnejšiu frakciu v Európskom parlamente.