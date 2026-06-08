Na Slovensku sa prehlbuje sucho: Extrémne podmienky hlásia od Záhoria až po Zemplín

BRATISLAVA - Sucho rôznej intenzity zasahuje 80 percent územia SR. Aktuálne je výrazné až extrémne sucho najmä na západnom a východnom Slovensku. Extrémne sucho je v oblasti Malých Karpát, na Záhorí, Považí, Orave, hornom a dolnom Zemplíne a zasahuje osem percent územia. V hlbšej vrstve pretrváva výrazné až extrémne sucho najmä na západnom Slovensku, na severe stredného Slovenska a na krajnom východe. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia sú pod hranicou desiatich percent na Záhorí a v okolí Bratislavy. Nasýtenie desať až 20 percent je okrem Záhoria, aj na Podunajsku a dolnom Zemplíne. „Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na približne troch štvrtinách územia. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave a krajnom východe najviac mínus 60 až mínus 80 milimetrov. Na väčšine územia je deficit vlahy od mínus 20 milimetrov do mínus 60 milimetrov,“ skonštatovali meteorológovia.
Uplynulý týždeň spadlo podľa SHMÚ najviac zrážok v oblasti Nízkych Tatier a na severozápade Slovenska, a to od 30 do 50 milimetrov. Odborníci pokračujú, že lokálne spadlo 30 až 50 milimetrov aj na Tekove, Gemeri a Zemplíne. Zrážky do päť milimetrov boli na Podunajskej nížine a Above.
Po teplotnej stránke bol minulý týždeň normálny. Najvyššia teplota vzduchu bola v nedeľu (31. 5.) 30 stupňov Celzia na juhu Podunajska. Najnižšie klesla teplota na dva stupne Celzia na Orave v sobotu (6. 6.) ráno.