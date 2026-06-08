Hospodárová výrazne schudla, s niečím si však nevie poradiť: Toto je môj zásadný problém!

BRATISLAVA - Obľúbená markizácka moderátorka Jana Hospodárová nechýbala na akcii v známom bistre Zjedene. Hoci po Let´s Dance ohuruje štíhlou postavou, v zákulisí vyšla von s poriadne šokujúcim priznaním!
Moderátorka Jana Hospodárová v náročnom tanečnom projekte predviedla neskutočné výkony, ktoré sa okamžite podpísali aj na jej výzore. Ručička na váhe išla nekompromisne dole, z čoho mala moderátorka obrovskú radosť. „Schudla som štyri kilá za tých pár mesiacov. Veľmi som sa z toho tešila, pretože som si po dlhých desiatich rokoch opäť obliekla šaty, o ktorých som si predtým myslela, že si ich už v živote neoblečiem! Keď som ich zapla, len som si povedala: Yes! Stálo to za to,“ neskrýva nadšenie sympatická blondínka.
Aby si vydretú postavičku udržala, musela si nastaviť tvrdý režim. Hoci jej zo dňa na deň odpadli hodiny náročných tréningov, pohyb z jej života rozhodne nezmizol. „Ten pohyb už momentálne nie je taký intenzívny, ako to bolo počas každodenných tréningov, ale hýbem sa štyrikrát do týždňa,“ hovorí nekompromisne Janka. Kým pri cvičení maká na sto percent, kameňom úrazu sa stalo niečo úplne iné! „Trošku mám problém s jedlom. Nie som v tom úplne disciplinovaná, preto som aj tu,“ bonzla na seba so smiechom.
Mnoho celebrít drží drastické diéty, no markizácka hviezda dokáže občas poriadne zhrešiť: „Večerným jedením. To je môj najväčší, kardinálny celoživotný problém! Ja totiž prídem večer domov z práce o deviatej hodine a až vtedy začnem doma reálne variť. Večeriame tak bežne o desiatej v noci,“ šokuje otvorenosťou moderátorka Športových novín. Nočné vyváranie však nie je jediným tajomstvom... toto by ste na moderátorku naozaj nikdy nepovedali!
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