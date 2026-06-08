Strážnici v ŠOKU: Väzeň UTEKAL priamo pred ich očami, dramatické sekundy zachytila kamera! Autentické VIDEO

PRAHA - Dramatické chvíle sa odohrali počas víkendu v pražskej väznici Pankrác. Jeden z odsúdených sa pokúsil o útek, jeho plán však stroskotal už po niekoľkých sekundách. Muža zastavil bezpečnostný plot s ostrými zábranami a následne ho spacifikovali príslušníci väzenskej služby. Všetko však natočila bezpečnostná kamera a zábery teraz zverejnili na sociálnej sieti.
VIDEO Pozrite si zostrih pokusu o útek z pankráckej väznice v Česku:
K incidentu došlo v sobotu 6. júna počas presunu väzňov na vychádzku. Podľa zástupcu riaditeľa väznice Davida Maternu sa odsúdený oddelil od skupiny a zoskočil zo strechy jednej z budov v areáli väznice. Následne sa rozbehol k oploteniu a pokúsil sa prekonať prvú bezpečnostnú bariéru.
Jeho pokus však rýchlo stroskotal. Vysoký plot vybavený žiletkovými zábranami sa ukázal ako neprekonateľná prekážka. Ešte skôr, než stihol nájsť spôsob, ako sa dostať na druhú stranu, zasiahli príslušníci väzenskej služby. Jeden z dozorcov ho stiahol na zem, zatiaľ čo ďalší ho zo strážnej veže sledoval a mieril na neho služobnou zbraňou.
Väzeň stroskotal už za pár sekúnd
Podľa vedenia väznice prebehol zásah profesionálne a bez zbytočných prieťahov. "Útek bol veľmi skoro zmarený," uviedol Materna. Odsúdenému sa tak nepodarilo dostať ani za prvé oplotenie areálu.
Pankrácka väznica patrí medzi najstráženejšie zariadenia v Česku. Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam sa z času na čas objavia pokusy o útek, väčšina z nich však končí neúspechom ešte v zárodku.