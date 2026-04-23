Niekdajšia sexi herečka: Musí si pomáhať paličkou a... Aha, v čom prišla do spoločnosti!

LOS ANGELES - Herecká legenda Kathleen Turner sa po čase opäť ukázala na verejnosti. Na premiére animovaného filmu pôsobila v lepšej kondícii než v uplynulom období, aj keď ju stále sprevádzajú zdravotné obmedzenia.
Niekdajší sexsymbol 80. rokov Kathleen Turner sa na nedávnej premiére animovaného filmu Farma zvierat v New York objavila vo výrazne lepšej forme, než v akej ju fanúšikovia v posledných rokoch videli. Stále však bolo zrejmé, že zdravotné ťažkosti ju úplne neopustili. Ešte pred rokom ju totiž fotografi zachytili s výraznou nadváhou, opierajúcu sa o chodítko a s viditeľne unaveným výrazom.
Na červenom koberci ju už sprevádzala oporná palička a pre maximálne pohodlie zvolila jednoduchú, praktickú obuv – crocsy. Herečka, ktorá prerazila už začiatkom 80. rokov, má za sebou mimoriadne bohatú kariéru plnú ikonických úloh. Veľký zlom prišiel po boku Michaela Douglasa vo filmoch Honba za diamantom a Honba za klenotom Nílu, ktoré ju katapultovali medzi najväčšie hollywoodske hviezdy svojej doby.
V tom čase patrila k najžiadanejším herečkám – zaujala nielen hereckým talentom, ale aj výraznou charizmou, krásnymi črtami tváre, prosto ženskou krásou. Niet divu, že bola považovaná za jednu z najväčších sexíc svojej doby. Mladšie publikum si ju môže pamätať aj zo seriálu Priatelia, kde stvárnila postavu Charlesa Binga, transrodového otca Chandlera. Sama herečka sa neskôr vyjadrila, že v dnešnej dobe by podobnú úlohu pravdepodobne neprijala.
Za jej výraznou fyzickou premenou sa však neskrýva len plynutie času, ale najmä dlhoročný boj so zdravím. Od roku 1993 trpí reumatoidná artritída – vážnym autoimunitným ochorením, ktoré spôsobuje chronické bolesti a obmedzuje pohyblivosť. Lekári jej kedysi predpovedali, že by mohla skončiť na invalidnom vozíku. Počas rokov absolvovala viac než desať operácií a bola odkázaná na silné lieky, ktorých vedľajšie účinky zahŕňali aj priberanie.
Napriek všetkým prekážkam sa však nevzdala. Dnes pripisuje svoju lepšiu kondíciu najmä postupnej redukcii hmotnosti, disciplinovanému prístupu k pohybu a pravidelnému cvičeniu, ktoré jej pomáha udržiavať mobilitu aj celkovú vitalitu. Turner sa v poslednom období opäť častejšie objavuje na verejnosti. Nechýbala napríklad ani na premiére projektu Peaky Blinders: The Immortal Man v New Yorku.
