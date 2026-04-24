Noc hrôzy slávneho páru: Na ich pozemok vtrhol neznámy páchateľ... Známy herec ho spacifikoval!

LOS ANGELES - Napätie uprostred noci! Neznámy muž prenikol na pozemok herca Dylana Sprousea a modelky Barbary Palvin. Situácia sa rýchlo vyhrotila, no Sprouse dokázal votrelca spacifikovať ešte pred príchodom polície.
Nočná mora, ktorú nechce zažiť nikto! Na pozemku herca Dylana Sprousea a modelky Barbary Palvin v Hollywood Hills sa v nočných hodinách objavil neznámy muž. Podľa informácií magazínu TMZ k incidentu došlo približne o pol jednej ráno. Na tiesňovú linku 911 zavolala Barbara, ktorá nahlásila pokus o vlámanie.
Dylan Sprouse následne nezostal nečinný – votrelca konfrontoval a dokázal ho zadržať na mieste až do príchodu polície. Zdroj blízky hercovi pre TMZ uviedol, že Dylan bol síce fyzicky v poriadku, no incident ním prirodzene otriasol. Zároveň dodal, že nejde o prvý prípad, keď pár čelil neželaným návštevám na svojej adrese.
Podľa dostupných informácií mali policajti vedomosť o tom, že Dylan bol počas incidentu ozbrojený. V istom momente však zbraň odložil späť do puzdra. Predtým mal narušiteľa držať pod hrozbou zbrane, kým ho napokon fyzicky spacifikoval. Hoci sa spočiatku hovorilo o pokuse o vlámanie, vyšetrovanie napokon ukázalo, že išlo skôr o neoprávnený vstup na pozemok.
Dylan a Barbara si však neželali, aby bol prípad kvalifikovaný len ako priestupok. Podľa denníka Los Angeles Times bol podozrivý predvedený na výsluch, kde sa ukázalo, že v minulosti už čelil viacerým zatykačom. Aj kvôli tomu ho napokon zadržali.
