Kylie Jenner čelí absurdnej žalobe! Upratovačke praskli nervy a pýta si mastné odškodné!

USA - Kylie Jenner čelí vážnej žalobe od svojej bývalej upratovačky, ktorá opisuje prácu v jej luxusnom sídle ako hotové peklo. Angelica Vazquez sa rozhodla prehovoriť a jej tvrdenia čoskoro posúdi súd. Koľko to bude Kylie stáť?
Angelica Vazquez praskli nervy a povedala to na plné ústa. "Pracovala som pod tlakom a v mmoriadne toxickom prostredí, v ktorom som zažívala veľa ponižovania a diskriminácii. Než to zažiť znova, radšej by som sa dala prejsť kamiónom," povedala a dodala, že celá situácia ju napokon dohnala až k psychickému kolapsu.
Nezostalo len pri slovách, bývalá zamestnankyňa sa rozhodla obrátiť na súd. Podľa podanej žaloby pracovala Vazquez v Jennerinom dome v Hidden Hills od septembra 2024 do augusta 2025, no už od prvého dňa sa vraj stretávala s nepriateľstvom a vylúčením. Tvrdí, že ju kolegovia aj nadriadení systematicky šikanovali, prideľovali jej tie najťažšie úlohy a zámerne ju vyčleňovali z tímu. Situácia mala zájsť tak ďaleko, že ju údajne verejne zosmiešňovali pred ostatnými pracovníkmi.
Ako žena pôvodom zo Salvadoru a praktizujúca katolíčka mala byť podľa vlastných slov terčom opakovaných urážok na svoju vieru aj imigračný status. Atmosféra na pracovisku bola podľa nej „toxická a zneužívajúca“ a nikto z vedenia vraj nezasiahol. Jej sťažnosti mali byť ignorované, zosmiešňované alebo úplne zamietnuté.
Dráma vyvrcholila v marci 2025, keď sa situácia mala vyhrotiť až do agresie – jedna z nadriadených po nej údajne hodila vešiaky počas napomínania. Vazquez tvrdí, že následkom dlhodobého stresu začala trpieť úzkosťami a symptómami podobnými posttraumatickej stresovej poruche.
V lete 2025 si vzala zdravotné voľno, no návrat už neprichádzal do úvahy. Podľa jej slov boli pracovné podmienky natoľko neznesiteľné, že nemala inú možnosť, než odísť. Okrem psychickej ujmy tvrdí, že prišla aj o časť mzdy. Samozrejme, aj tú požaduje k náhrade.
Teraz žiada odškodné, vrátane nevyplatených miezd, náhrad za pracovné výdavky či nevyužité voľno. Zaujímavosťou je, že hoci je Kylie Jenner uvedená ako žalovaná strana, samotná žaloba jej nepripisuje konkrétne správanie. Jej tím sa k celej veci zatiaľ nevyjadril.