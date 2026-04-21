Dcéra Cindy Crawford rozpálila Mexiko: Mikro bikini, vysekané brucho a horúca vášeň na pláži

MEXIKO - Dcéra legendárnej Cindy Crawford opäť dokázala, že jablko nepadlo ďaleko od stromu! Kaia Gerber sa objavila na mexickej pláži po boku svojho partnera Lewisa Pullmana – a to, čo predviedla v odvážnom modrom micro bikini, nenechalo nikoho chladným.
Mexické slnko, tyrkysové more a ona! Kaia Gerber v drobných modrých bikinách, ktoré nechávali len minimum priestoru pre predstavivosť. Jej štíhla postava, dlhé nohy a prirodzený šarm vytvorili kombináciu, ktorá pôsobila takmer neskutočne. Po jej boku nechýbal Lewis Pullman a dvojica si rozhodne nič neskrývala pre seba. Smiech, dotyky, spoločné kúpanie… toto nebola len dovolenka, ale hotová romantická šou priamo pred objektívmi.
Lewis Pullman možno nemá status megahviezdy, no o to viac prekvapuje. Syn herca Billa Pullmana, ktorého si pamätáme najmä ako prezidenta z filmu Deň nezávislosti, si ide vlastnou cestou. Bez škandálov, bez prehnaného ega. Presadil sa napríklad vo filme Top Gun: Maverick, v marvelovke Thunderbolts, alebo v seriáli Lekcie chémie. Nie je to žiadny typický "bad boy". Práve naopak, je tichý, pokojný, takmer nenápadný. A práve to má byť jeho najväčšia zbraň.
Kaia stavila na jednoduchý, no mimoriadne účinný look. Žiadne prehnané líčenie, žiadne dramatické doplnky. Len prirodzenosť, sebavedomie a telo, ktoré hovorí samo za seba. Práve táto nenápadná dokonalosť vyvoláva najväčší rozruch. Keď sa povie Kaia, automaticky sa vybaví aj meno jej matky, Cindy Crawford. No zatiaľ čo Cindy bola zosobnením výraznej, sebavedomej sexepílovej bomby 90. rokov, Kaia ide iným smerom. Pôsobí skôr ako éterická, minimalistická, moderná žena. A predsa majú niečo spoločné – schopnosť zastaviť čas jediným pohľadom.
V zákulisí sa šepká, že Kaia si po rokoch dramatických vzťahov konečne vybrala niekoho, kto ju drží nohami na zemi. Po búrlivých vzťahoch, ktoré plnili titulky bulvárnych magazínov, naznačujú spoločné výlety, verejné vystúpenia a aj teraz mexická dovolenka s Lewisom, že by mohlo ísť o niečo vážnejšie. Pôsobia spolu zohrato, prirodzene a hlavne… zamilovane. Žiadne hrané pózy, ale reálne momenty, ktoré pôsobia úprimne aj napriek prítomnosti paparazzov.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%