Anne Hathaway o diabolskom období: Bola som na dne! Bez tohto chlapa by som...

LOS ANGELES - Hollywood má novú tému číslo jeden: Anne Hathaway prežíva rok, aký sa len tak nevidí – a zákulisie je poriadne šťavnaté. Herečka má päť filmov naraz, návrat do kultovej snímky Diabol nosí Pradu 2 a k tomu ešte získala titul najkrajšej ženy roka. Navonok dokonalý príbeh, lenže v zákulisí sa šepká oveľa viac.
Herečka totiž otvorene priznáva, že bez svojho manžela Adama Shulmana by to celé nezvládla. Nazýva ho „najvýnimočnejším mužom“, akého kedy stretla, a tvrdí, že ju podporuje úplne vo všetkom. Počas tohto extrémne nabitého obdobia vraj „držal všetko pokope“ – staral sa o rodinu, varil a bol jej oporou v každom smere. Znie to ako dokonalé manželstvo, až príliš dokonalé. A práve to začína fanúšikov mierne znepokojovať. Niektorí si kladú otázku, či nejde skôr o starostlivo budovaný imidž než realitu.
Do toho prichádza veľkolepý návrat do sveta filmu Diabol nosí Pradu 2, ktorý ju kedysi vystrelil medzi najjagavejšie hviezdy strieborného plátna. Pokračovanie má byť oveľa temnejšie a plné intríg. Andy už nie je nevinné dievča z redakcie, ale silná žena zorientovaná v médiách, ktorá si ide tvrdo za svojím. Po jej boku sa vracia Meryl Streep ako nekompromisná Miranda Priestly, no tentoraz čelí kríze – jej módne impérium sa otriasa v základoch. A aby toho nebolo málo, Emily Blunt ako Emily má prejsť radikálnou premenou na mocnú hráčku, ktorá môže Mirande aj Andy poriadne skomplikovať život.
Zákulisie vraj praská napätím. Hovorí sa, že dynamika medzi postavami bude oveľa ostrejšia než v prvom filme a že Emily sa môže stať hlavnou antagonistkou. Nechýbajú ani nové mená ako Sydney Sweeney či Lucy Liu, pričom sa špekuluje, že práve Sweeney by mohla byť akousi „novou Andy“ – mladou ambicióznou ženou, ktorá rozvíri stojaté vody.
Celý projekt sprevádza obrovský hype a dokonalý marketing. Napríklad istá mimoriadne známa sieť kaviarní spustila tematické nápoje inšpirované postavami, vrátane „Miranda latte“ s prehnane komplikovanou objednávkou, čo okamžite začalo kolovať na sociálnych sieťach. Film sa zároveň prepája s módnymi udalosťami typu Met Gala, kde sa očakávajú odkazy na film v outfitoch celebrít aj v zákulisných spoluprácach.
Herečky ako Anne Hathaway sa už objavujú na verejnosti v ikonických „cerulean blue“ lookoch ako nenápadná promo stratégia pre fanúšikov pôvodného filmu. Okrem toho trailer dosiahol extrémne čísla sledovanosti a štúdio cielene púšťa drobné zákulisné informácie a castingové „úniky“, aby udržiavalo neustály buzz.
A uprostred toho všetkého stojí Anne Hathaway, ktorá na jednej strane pôsobí ako žena, čo má všetko – úspech, rodinu aj stabilitu – no na druhej strane čelí tlaku, aký Hollywood vytvára len pre tie najväčšie hviezdy.
Otázka, ktorú si teraz kladie nejeden fanúšik, je jednoduchá: je toto skutočne rozprávkový príbeh o dokonalej kariére a manželstve, alebo len ďalšia ilúzia, ktorú Hollywood tak rád predáva?