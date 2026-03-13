Rodinné tajomstvo Legolasa z Mama, ožeň ma: Sestru odsúdili za PRENASLEDOVANIE slávnej speváčky!

BANSKÁ BYSTRICA/MADRID - Tomáš Kšenzuliak aktuálne hviezdi na obrazovkách televízie Joj v šou Mama, ožeň ma. A práve tam pomaly odkrýva tajomstvá svojej rodiny. Odhalil, že jeho otec sa ho vzdal... No a najnovšie aj to, že jeho sestru Ariko odsúdili za prenasledovanie svetovej hudobnej hviezdy. Má k nej zákaz priblíženia!
Ako informuje Plus 1 deň, Tomášova sestra Ariko maturovala na španielskom gymnáziu a štúdium práva ukončila s červeným diplomom. Jej snom však bol život v španielskom Madride, kam sa pred piatimi rokmi odsťahovala. To však netušila, že tam sa jej život zmení na horor - dostala sa totiž do sporu so slávnou hudobníčkou Sharon Corr zo slávnej skupiny The Corrs.
Ariko sa s ňou zoznámila v roku 2019 na koncerte, kde sa vraj na popud speváčky spolu aj odfotili. Tomášova sestra bola jej veľká fanúšička. Tesne pred pandémiou sa ešte raz stretli - rodina bola v madridskom parku El Retiro, keď na seba s hudobníčkou náhodne narazili. „Keď Sharon moju dcéru zbadala, hneď ju spoznala, potešila sa a čudovala sa, čo tam robí. Povedala jej, že sa prišla pozrieť a zistiť niečo o pracovných príležitostiach, nakoľko sa hodlá odsťahovať do Madridu. Pri tej príležitosti jej darovala ručne robenú kabelku, ktorú Sharon prijala bez problémov,“ vysvetlila mama.
Následne mali byť Ariko a Sharon v občasnom kontakte prostredníctvom sociálnych sietí. V septembri 2021 sa Slovenka presťahovala do Madridu, chodievala na speváčkine koncerty a na narodeniny jej poslala vlastnoručný výrobok. „O pár týždňov po príchode do Madridu Ariko zastavil tajný policajt, ktorý ju legitimoval. Na druhý deň jej na dvere klopali dvaja policajti, bolo to počas telefonátu so mnou. Zobrali ju na policajnú stanicu a vypočúvali. Bola som v obrovskom šoku, neprajem to nikomu,“ opísala mama.
Ako sa ukázalo, Sharon dala na Ariko trestné oznámenie za nebezpečné prenasledovanie. Vraj ju často stretáva na svojej ulici a bojí sa jej. Policajti jej preto odporúčili, aby sa speváčke vyhýbala. Osobnú skúsenosť s rozzúrenou umelkyňou má však aj samotná mama Janka. Vraj keď ju náhodou v uliciach Madridu stretli, začala po nich pokrikovať. „Spoznala ma a začala vykrikovať, aby som vypadla z jej ulice. Nerozumela som jej, elbo neviem anglicky, syn mi to preložil. Nechápala som.“
Aktuálne je Ariko právoplatne odsúdená za nebezpečné prenasledovanie a má zákaz priblížiť sa k Sharon Corr na 150 metrov, navyše musela zaplatiť mastnú summičku a do konca života bude mať zápis v registri trestov. „A za čo? nebola naplnená žiadna skutková podstata trestného činu. Ariko všetky dôkazy o svojej nevine predložila súdu, aj video, ako na ňu Sharon na ulici kričí, aj spoločné fotografie. Ešte si sudkyňa dovolila povedať, že slovo mojej dcéry doslova nemá žiadnu váhu. Aj ja som chcela ísť vypovedať na súd, o mne sa však nikto ani nezmienil, hoci moja dcéra trvala na tom, že ja som svedkom.“