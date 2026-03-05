Herecká hviezda v odvážnych šatách: Všetkým ukazovala PRSIA!

LONDÝN - Americká speváčka a herečka Teyana Taylor stavila na odvážne šaty s iluzívnym korzetom. Všetkým ukazovala prsia?
Teyana Taylor je známa tým, že pri výbere outfitov siaha po odvážnych a originálnych kúskoch. A tentoraz neurobila výnimku. V spoločnosti sa objavila vo výraznom looku, v takzvaných „nahých šatách“. Herečka sa obrátila na dizajnéra Thoma Brownea, ktorý pre ňu vytvoril originálny model s efektom ilúzie, ktorý sa týkal najmä korzetu.
Šaty dokonale obopínali jej postavu a ich dominantou bol bielo-sivý náprsný diel kopírujúci línie poprsia – detail, ktorý pripomínal antickú grécku sochu a pôsobil ako umelecký prvok priamo na tele. Bezramienkový top plynulo prechádzal do trblietavej metalickej sukne s flitrami a vlečkou. Jemný lesk materiálu sa pri každom pohybe odrážal v svetlách reflektorov.
Minimalistické doplnky a upravený účes nechali vyniknúť samotné šaty, ktoré boli bezpochyby hlavným prvkom celého looku. Na červený koberec však neprišla sama. Spoločnosť jej robila dcéra Rue Rose Taylor Shumpert. Počas pózovania starostlivo upravovala mamine vlečku a pomáhala jej s outfitom. „Veľmi drahá stylistka!“ zavtipkovala Taylor pre E!.
