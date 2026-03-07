NOVÝ románik? Slávna herečka v spoločnosti s tajomným mužom!

PARÍŽ - Parížsky týždeň módy opäť prilákal množstvo známych tvárí z celého sveta. Medzi hosťami nechýbala ani temperamentná herečka Sofia Vergara (53), ktorá sa v meste lásky objavila v dobrej nálade a v tajomnej spoločnosti istého muža.
Paríž počas týždňa módy opäť zaplnili celebrity z celého sveta a medzi nimi nechýbala ani temperamentná herečka Sofia Vergara. Hviezda mnohých seriálov a filmov sa v spoločnosti neobjavila ale sama. Vergara dorazila na večeru do známej parížskej reštaurácie Hôtel Costes Restaurant, ktorá patrí medzi obľúbené miesta celebrít počas trvania týždňa módy. Herečka mala na sebe elegantnú koženkovú róbu, ktorá zvýrazňovala jej krivky a pôsobila mimoriadne štýlovo.
Už pri príchode bolo zrejmé, že má výbornú náladu. Pozornosť však upútal najmä muž, ktorý ju na večeru sprevádzal. Mohlo by ísť o nový románik? Zatiaľ však nie je jasné, kto tajomný spoločník vlastne je. Môže ísť o blízkeho priateľa, kolegu z brandže alebo možno skutočne o niekoho výnimočného. Samotná Vergara sa k celej situácii zatiaľ nevyjadrila. Minulý rok Vergara randila s Lewisom Hamiltonom.
Z ich romániku však nič viac nevzišlo. „Sofía brala Lewisa ako ideálneho partnera. Má rada vzťahy so známymi ľuďmi a chcela do toho ísť, avšak veci medzi nimi vychladli. Ona je tá, ktorá udržiava kontakt a dúfa v niečo viac, ale z druhej strany to tak nie je,“ povedal zdroj v minulosti pre Daily Mail. Ten ďalej doplnil, že herečka je z toho, ako to dopadlo, veľmi sklamaná. „Dúfala, že Lewis bude jej ďalším úlovkom. To sa však nestane a ona tomu musí čeliť. Je to škoda, pretože jej nevadia mladší muži a nemá žiadny problém s tým, že je medzi nimi 12-ročný rozdiel,“ doplnil zdroj.
Sofia Vergara sa vydala už ako osemnásťročná za Joea Gonzaleza. Dňa 16. septembra 1992 sa im narodil syn Manolo Gonzalez-Ripoll Vergara. O rok na to išli od seba. Dňa 9. júna 2011 sa zasnúbila s Nickom Loebom, no 23. mája 2014 zásnuby zrušili. V júli 2014 začala chodiť s hercom Joeom Manganiellom. Na Vianoce toho istého roku sa zasnúbili a v novembri 2015 sa konala ich svadba. Boli spolu až do roku 2023.